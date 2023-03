Les quelque 100 jeunes de niveau primaire de Saint-Lucien, à proximité de Drummondville, ont eu un retour particulier de la semaine de Relâche ce mardi 7 mars. Ils ont assisté aux premiers cours donnés dans la nouvelle école primaire des 2 Rivières, qui est toujours en construction.

À lire également :

Aux dires de la direction, les élèves attendaient ce moment avec fébrilité. Ils ont vu la démolition de l’ancienne structure. L’élévation du nouvel espace s’est également effectuée sous leurs yeux. Les écoliers et la vingtaine de professionnels de l’école ont aidé à remplir les boites avant le déménagement qui s’est opéré pendant le congé.

Le nouvel établissement est près de six fois plus grand que le précédent et pourra accueillir jusqu’à 186 élèves. Il comprend huit classes, un gymnase double, une salle de musique ainsi qu’une classe spécialisée pour les arts et les sciences. Des espaces collaboratifs sont également aménagés pour les travaux en équipe. L’objectif est d’avoir une durée de vie utile des installations de 75 ans.

Une nouvelle classe de maternelle avant l’arrivée des étudiants à Saint-Lucien. | Louis-Philippe Harnois-Arel, NoovoInfo

Depuis un an et demi, les classes étaient installés à l’église de la municipalité, à deux adresses de là. Il était important pour l’administration de donner la chance aux jeunes de sixième année de fréquenter le nouvel établissement avant leur passage au secondaire.

L’église de Saint-Lucien peut être vue à partir de la nouvelle classe de science et d’art de l’école des 2 Rivières. | Louis-Philippe Harnois-Arel, NoovoInfo

Le chantier se poursuit

Des travaux se poursuivent à l’intérieur des murs. La portion du chantier la plus importante est encore le gymnase qui doit être livré prochainement. Les travailleurs s’affairent également à compléter l’escalier principal près de l’entrée.

La deuxième phase doit se mettre en branle à partir de cet été. Il s’agira d’apporter les dernières finitions à l’extérieur, notamment à la bâtisse, la mise en place d’un terrain de jeux pour le préscolaire et l’aménagement de deux classes dans la cour.

L’espoir est de pouvoir tenir une inauguration officielle d’ici la prochaine rentrée scolaire, en septembre.

La façade de l’école des 2 Rivières de Saint-Lucien est toujours en construction. | Louis-Philippe Harnois-Arel, NoovoInfo

Pour d'autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.