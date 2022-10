Après deux ans d’arrêt, l’utramarathonien de 62 ans était de retour pour la saison 2022.

Au cours des derniers mois, le Drummondvillois a participé à six compétitions. Il a accédé au podium de deux d’entre elles. D’abord à Milwaukee, où il a terminé la course au 2e rang chez les hommes et 5e au classement général. Son deuxième podium a eu lieu au Championnat du monde au New Jersey. Il a complété la compétition au 2e rang de son groupe d’âge et 16e au classement général.

Michel Gouin a toutefois exprimé la complexité de voyager. « C’était déjà difficile pour moi avant la pandémie, mais là avec la pénurie de main-d’œuvre, j’arrive fatigué à mes compétitions et mes débuts de course s’en ressente. De plus, mon horaire et mon budget ne me permettent pas d’allonger mes séjours d’avant course », exprime le coureur.

Le Drummondvillois, qui compte 44 ans d’expérience en course à pied, souhaite poursuivre les ultramarathons. Il occupe présentement la première position au Québec dans l’histoire de la discipline et la troisième au Canada.