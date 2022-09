La Table des partenaires en itinérance Drummond s'invite dans la campagne électorale. Le collectif a posé un collage s'intitulant "Les Oublié.e.s" sur les murs du Comptoir alimentaire Drummond pour envoyer un message aux partis politiques.

L'initiative du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance mène cette action symbolique dans plus de 15 régions avec plus de 300 organismes. L'idéation de cette campagne s'est faite en collaboration avec l'artiste Wartin Pantois qui a conçu l'œuvre qui sera mise de l'avant dans les différentes actions proposées. Plusieurs actions sont menées telles que des présences à des manifestations et une campagne sur les médias sociaux.

Ne les oubliez pas



Les organismes déplorent le fait que l'itinérance est écartée des débats et des enjeux de la présente campagne au Québec. Le collectif dénonce que les investissements soient insuffisants en logement social et qu'il est aussi difficile d'accéder aux soins de santé pour les personnes en situation d'itinérance. Les organismes se considèrent également sous-financés et aimeraient que l'on pense aux personnes qu'elles défendent au moment de voter les lois ainsi que d'élaborer les programmes sociaux.