L’alpiniste de Victoriaville, Marie-Pier Desharnais atteindra bientôt le plus haut sommet et le plus haut volcan de chacun des sept continents. Le dernier mont qui lui reste à vaincre est le Denali, en Alaska, qui s'élève à 6190 mètres.

Si la Centricoise de 37 ans réussit cette mission, elle deviendrait la première femme au monde à accomplir cet exploit.

C’est la deuxième fois qu’elle tente le coup. La première expédition n’a pas pu être achevée en raison de la météo.

Marie-Pier s’est installé au camp de base de l’Everest, au Népal, pendant quelques semaines afin de s’habituer à cet environnement. Une approche qui doit lui permettre de profiter des fenêtres climatiques en Alaska pour gagner de l’altitude le plus rapidement possible au lieu de se reposer ou de devoir faire de multiples rotations sur la montagne.

Si toutes les conditions sont bonnes, ses deux compagnons et elle devraient atteindre le sommet le 13 juin 2023.

D’autres records à son actif

En janvier dernier, Desharnais devenait la première femme des Amériques à atteindre le sommet du plus imposant volcan de chacun des sept continents lors de son expédition en Antarctique sur les monts Sidley, mesurant 4285 mètres, et Vinson, de 4892 mètres.

Quelques mois plus tôt, elle a été la première femme à brandir le drapeau canadien sur la deuxième plus haute montagne, le K2, à 8611 mètres de hauteur au Pakistan.

Le 31 mai 2021, elle est arrivée à la pointe de l’Everest dans le cadre d’un projet visant à élever l’empreinte féminine sur les montagnes les plus hautes, difficiles ou incessibles au monde.

