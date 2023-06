Les citoyens de L’Avenir ont élu deux conseillers municipaux. Au total, 437 résidents de cette municipalité du Centre-du-Québec se sont prononcés.

Les résultats ont été partagés sur le compte Facebook de L'Avenir, une municipalité de la MRC de Drummond.

 

Cela représente un taux de participation de 38% par rapport au nombre de personnes inscrites aux élections générales de 2021. C’est également une centaine de bulletins de moins qu'il y a deux ans selon le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation alors que 47,5% de la population s’était rendue aux urnes.

Une conseillère pour le poste numéro quatre

La course à trois pour le poste de conseiller a été remportée par Marie-Pier Therrien. L’éducatrice à la petite enfance avait révélé pendant la courte campagne qu’elle souhaitait montrer l’importance de l’implication citoyenne à la prochaine génération.

La trentenaire a gagné ses élections par 171 voix. C’est à peine deux de plus que son plus proche rival, Denis Larue, qui en a obtenu 169. Il disait se présenter notamment puisqu’il s’opposait à la délégation du service incendie de sa municipalité à Drummondville.

Finalement, le troisième candidat, Richard Dumoulin, a reçu 83 votes.

La directrice générale de la Ville, Suzie Lemire, rappelle que la dernière élection s'est terminée avec un score aussi serré.

En 2021, le poste de maire ne s’est décidé que par deux voix alors que François Fréchette, qui siégeait jusqu’alors à titre de conseiller, a battu le sortant Jean Parenteau.

Une course moins serrée pour le poste numéro six

Pour le poste numéro six, qui était également en élection, l’écart de votes était un peu plus prononcé. Quelque 58 personnes de plus ont choisi Alcid Boisvert pour les représenter qu’Annick Brown. Il a donc remporté sa course avec 242 votes.

Pour d’autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.