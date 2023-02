L’ambassadeur de la République de Pologne au Canada, Witold Dzielski, s’est rendu au Centre-du-Québec le mardi 7 février pour remercier une Drummondvilloise.

Roberta Bélanger-Dobiecki a récemment fait don d’un château à un organisme polonais. La somptueuse demeure de Biskupice, près de Poznań dans l’ouest du pays, lui avait été léguée par son mari.

Le château appartient maintenant à un foyer social local qui a notamment pour mission de prodiguer des soins à ceux dans le besoin. Une centaine de personnes, dont trois familles ukrainiennes, y ont été reçues jusqu’à maintenant.

L’ambassadeur de la République de Pologne au Canada, Witold Dzielski, a souligné son passage sur les réseaux sociaux.

In hard times, one appreciates great deeds. Mrs. Belanger-Dobiecki 🇨🇦 donated her property to a Community Welfare Center in #Biskupice 🇵🇱.



Passed on BIG THX on behalf of Governor @MariuszBadzior, Center's Director Janiak, 100 patients and 3 🇺🇦 families that found refuge there. pic.twitter.com/pCcD0s1F9I