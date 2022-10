Une imposante murale est maintenant visible dans la cour extérieure de l'école primaire Saint-Joseph à Drummondville.

L'oeuvre est d'une largeur de 115 pieds et d'une hauteur de 20 pieds. Elle a été conçue par l'artiste Marc-Olivier Lamothe pour illustrer l'art du cirque, la diversité culturelle et la nature.

L'oeuvre intitulée «Acrobaties en folie» présente des personnages et des créatures exécutant toutes sortes d'acrobaties dans un paysage naïf et déconstruit ayant la jonglerie et l'équilibre au centre de cette pièce.

«Quel bonheur pour les élèves de l'école primaire d'avoir une œuvre aussi majestueuse dans leur cour d'école ! L'art public est un levier intéressant dans la revitalisation d'un quartier. Ce projet, qui émane d'une suggestion citoyenne, est le fruit d'une collaboration entre plusieurs acteurs des secteurs public et privé, et je suis très fière du résultat», affirme Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville.

Le projet a été effectué en collaboration avec l'organisme Mural et est en lien avec la revitalisation du quartier.

D'ailleurs des ateliers participatifs de médiation culturelle animés par l'artiste seront offerts aux élèves au cours des prochaines semaines.

«Nos élèves ont assisté avec émerveillement à la création de la murale réalisée par l'artiste Marc-Olivier Lamothe. Cette œuvre magnifique empreinte de couleurs vivantes embellit vraiment notre cour d'école», a ajouté Annie Lamoureux, directrice de l'école Saint-Joseph.

L'objectif de l'artiste est d'activer l'imaginaire et permettre à la population d'imprimer son esprit subconscient d'ondes créatives et ludiques.

«Je souhaite créer des œuvres qui font voyager les gens et qui les rendent heureux. Je me suis donné la mission de transformer le quotidien de milliers d'humains grâce à un monde imaginaire, coloré et ludique. Bref, répandre la joie, une œuvre à la fois», a noté Marc-Olivier Lamothe, artiste visuel originaire de Sherbrooke.

Ses techniques se situent à l'intersection entre le graphisme et les beaux-arts. Il a suivi une formation en infographie qui l'a amené à combiner l'illustration digitale et la peinture autant sur des toiles, des vêtements, des murales ou bien des projections. Il présente un style naïf et abstrait, avec un mélange de formes abstraites flottantes, de couleurs vibrantes, d'éléments naturels et de créatures vivantes intégrées.

Le projet a été réalisé grâce à l'Entente de développement culturel entre la Ville de Drummondville et le ministère de la Culture et des Communications.