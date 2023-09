La carte électorale québécoise pourrait changer, laissant place à une nouvelle circonscription au Centre-du-Québec.

Mardi, la Commission de la représentation électorale a déposé son rapport préliminaire concernant la refonte de la carte électorale du Québec.

D'emblée, la Commission a soutenu que la carte devait être modifiée pour y supprimer deux circonscriptions, une à Montréal et l'autre en Gaspésie, pour laisser placer à un comté dans les Laurentides et l'autre au Centre-du-Québec.

En ce qui concerne l'ajout au Centre-du-Québec, la nouvelle circonscription porterait le nom de «Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie», en l'honneur de cette militante pour les droits des femmes dans la province et qui a aussi fait campagne en faveur du suffrage.

Le nouveau comté regrouperait une grande partie de la Ville de Drummondville, ainsi que les municipalités de L'Avenir, Lefebvre, Wickham, Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Majorique-de-Grantham, Saint-Edmont-de-Grantham et Saint-Eugène.

L'autre partie de Drummondville se retrouverait dans la circonscription Drummond-Bois-Francs.

Pour le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable du Centre-du-Québec et député de Johnson, André Lamontagne, la création d'une nouvelle circonscription démontre l'importance que prend la région à l'échelle provinciale, mais aussi du changement de dynamisme pour la région en tant que telle.



«Je vois cela comme un témoignage de ce qui se passe chez nous. C'est certain que la conclusion amenée par la commission va faire en sorte que la dynamique des circonscriptions va changer. Il va être important d'entendre ce que la population aura à dire», a soutenu M. Lamontagne.

En mêlée de presse à New York plus tôt cette semaine, le premier ministre François Legault a affirmé qu’il fallait trouver un équilibre entre la représentativité des citoyens et des régions.

«Actuellement, si on regarde le comté d’Éric Lefebvre (Arthabaska, dans le Centre-du-Québec), c’est là où il y a le plus d’électeurs. À un moment donné, il faut aussi que le poids du vote des électeurs soit comparable d’une région à l’autre.»

Du même souffle, il a reconnu qu’il était important de «protéger autant que possible» la Gaspésie et l’Est de Montréal, notamment.

Consultations publiques

Maintenant que le rapport préliminaire de la Commission de la représentation électorale a été déposé, les citoyens pourront se prononcer sur les possibles changements apportées lors d'audiences publiques. Pour Drummondville, l'audience publique se tiendra le 9 novembre prochain, à l'Hôtel Le Dauphin situé sur le boulevard Saint-Joseph. Les personnes concernées peuvent s'inscrire directement sur le site Web d'Élections Québec.

Des séances se tiendront aussi à Montréal, Granby, Saint-Jérôme, Terrebonne, Montréal, Gatineau, Laval, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, ainsi qu'en Gaspésie.

Il y aura aussi deux séances virtuelles.

Par ailleurs, la circonscription de Johnson deviendrait la circonscription «Daniel-Johnson» en l'hommage à l'homme politique. Elle comprendrait essentiellement des villes et municipalités de l'Estrie et de la Montérégie.

Avec les informations de La Presse Canadienne