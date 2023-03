Les travailleurs syndiqués de la Fonderie Soucy Belgen de Drummondville ont une nouvelle convention collective.

Les employés représentés par la FIM-CSN ont voté à 92% en faveur d’une entente patronale de cinq ans. L’offre incluait des augmentations de salaire, des avantages sociaux et une améliorable des conditions de travail.

Un rattrapage salarial important

Les travailleurs de l’usine du boulevard Saint-Joseph bénéficieront d’une augmentation de salaire de 10% pour l’année 2023. Elle sera ensuite de 3% ou selon l’indice des prix à la consommation (IPC) pour les années 2024 et 2025. La hausse sera finalement de 3,5%, ou selon IPC, pour les années 2026 et 2027.

En plus d’une amélioration des avantages sociaux offerts et des conditions de travail, des congés supplémentaires ont été ajoutés et des primes ont été majorées substantiellement. Un réajustement salarial de 16% avait aussi été négocié avant l’échéance de la convention collective en 2021.

La Fonderie Soucy Belgen serait maintenant en tête de liste chez les installations comparables de l’industrie manufacturière en matière de salaires.

Augmenter la rétention de main d’œuvre

Le président de la Fédération de l’industrie manufacturière, Louis Bégin, se dit convaincu que ces gains vont contribuer à améliorer la qualité de vie des travailleurs et à diminuer l’impact de la pénurie de main d’œuvre.

Il y a eu un bref débrayage le mercredi 15 février dernier devant les installations de Drummondville.

Un employeur important à Drummondville

La division Soucy Belgen œuvre dans la fonte ductile. Elle sert les industries agricoles, minières et de transport entre autres. La corporation Soucy compte pour sa part plus de 1 700 employés répartis dans 12 établissements notamment à Drummondville et dans la municipalité de Sainte-Claire, dans la région de Chaudière-Appalaches.

