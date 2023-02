La PME Bornes Québec, située à Victoriaville au Centre-du-Québec, s’associe au Circuit électrique développé par Hydro-Québec. L’entreprise privée est la première à rejoindre ce programme. Le Circuit a pour but d’augmenter l’accès à des bornes de recharge destinées aux véhicules électriques.

Hydro-Québec souhaite plus précisément accélérer le déploiement des bornes de niveau 2. Cette nouvelle génération permet un temps de recharge moyen de 2 à 3 heures. Elles se retrouvent notamment dans les stationnements de municipalités, de compagnies et d’institutions. Le modèle fabriqué par la compagnie victoriavilloise aura des câbles rétractables.

«Avec l’arrivée d’un grand nombre de véhicules électriques, il faudra augmenter la cadence de déploiement de bornes de recharge.» - France Lampron, directrice générale du Circuit électrique Hydro-Québec

Une centaine de bornes

Dans le cadre de ce projet pilote, une centaine de bornes EVeraTM, produites par Bornes Québec, pourraient être ajoutées au Circuit électrique dès cette année. Toutes celles qui sont déjà en place doivent être visibles sur la plateforme web au cours des prochaines semaines et des prochains mois. L’application associée permet de trouver le point de recharge le plus proche.

Plus de 4 000 bornes déjà en place

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques du Québec. Il compte plus de 4 120 bornes de recharge publiques, dont plus de 760 de recharge rapide, déployée dans toutes les régions de la province.

