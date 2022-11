C'est une première année de mandat chargée mais satisfaisante qui vient de se conclure pour la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste.

Occupant pour la toute première fois le poste de mairesse, cette dernière a dû s'adapter au fonctionnement du conseil de Ville, qui était composé de huit nouveaux conseillers et conseillères sur un total de douze.

«C'est une gang qui est motivée à faire bien les choses et qui est motivée à améliorer la qualité de vie des citoyens», a-t-elle indiqué.

En un an, le développement durable a su prendre de plus en plus de place dans chacune des décisions de son équipe. Sans effacer le travail des anciens conseils de Ville, la mairesse a souhaité prendre la relève plutôt que de recommencer à zéro. «Je veux ne pas renier ce que a été fait avant. Je pense que chacune des adminstrations avant nous a fait ce qu'il fallait pour faire avancer la Ville, et que maintenant, nous nous sommes rendus à une autre étape.»

«Quand on pense à la Distillerie du 29 octobre, c'est un éco-quartier qui aura-là. Sans oublier Fortissimo, également», a-t-elle rappelé.



RÉALISATIONS

Parmi les projets mis à terme au cours de la dernière année, Mme Lacoste a souligné le retour en force des grands festivals et événements drummondvillois avec la levée des mesures sanitaires.



De plus, sa rencontre avec le premier ministre du Québec, François Legault, lui aura permis de remettre les pendules à l'heure dans le dossier du nouvel hôpital et celui de la réfection du Centre Marcel-Dionne.

«On est content de voir que ces dossiers sont maintenant sur le bureau du premier ministre et qu'on va pouvoir travailler avec eux pour les réaliser concrètement», s'est-elle réjouie. Mme Lacoste salue d'ailleurs la grande réceptivité du chef de la CAQ lors de son passage à Drummondville.

Les investissements majeurs dans le logement social sont un incontournable pour cette première année de mandat, surtout avec la crise du logement, a soutenu la mairesse. «En même temps, on a un nombre record de permis de construction. C'est vraiment intéressant de voir qu'on fait des actions concrètes afin de tenter de régler une situation qui est plus difficile», a mentionné d'un ton rassurant Stéphanie Lacoste.

Stéphanie Lacoste est prête à s'attaquer à sa deuxième année comme mairesse, malgré l'agenda chargé qui l'attend. Cette dernière en a d'ailleurs profité pour mentionner que la planification stratégique de la Ville de Drummondville sera bientôt annoncée, ce qui amenèra des nouveaux chantiers et des nouvelles commissions.

