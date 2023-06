Une première entente syndicale d'une durée de cinq ans est intervenue entre la MRC de Drummond et ses employés.

L'entente signée le 15 mai dernier avec un taux d'adhésion de 95% est d'une durée de cinq ans.



La préfète de la MRC de Drummond, Stéphanie Lacoste, s'est réjouie de l'entente entre les deux parties.

«Mes collègues et moi, nous nous réjouissons de cette entente. Elle a été négociée dans le respect et elle pave la voie à notre objectif de rendre la MRC plus performante, axée sur le service aux municipalités, tout en plaçant notre équipe au cœur de nos décisions», a indiqué madame Lacoste par voie de communiqué.

La partie syndicale aussi satisfaite

La partie syndicale a également partagée sa satisfaction dans l'entente signée avec la MRC de Drummond.

«Le syndicat est très heureux d'être parvenu à cette entente au terme de négociations effectuées dans le respect et la collaboration. Nous avons bon espoir que l'adoption de cette convention contribuera au maintien d'une atmosphère saine, respectueuse et équitable pour l'ensemble de l'organisation [...]», a soutenu la secrétaire à l'exécutif et gestionnaire de cours d'eau, Lisanne Chauvette.

Dans la convention, les deux parties se sont entendues sur une majoration annuelle des salaires variant entre 1,5% et 2,5%, le maintien de la contribution de l'employeur au régime de retraite, la mise en place d'un horaire de travail flexible, une bonification du taux de remboursement pour les frais de déplacement et une bonification des vacances lors de la première année d'embauche.

Une reconnaissance de l'ancienneté des employés sera aussi mise en place.

