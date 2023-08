La Sûreté du Québec (SQ) a présenté ce mardi son bilan routier du long congé des vacances de la construction. Entre le 21 juillet et le 6 août, 22 personnes sont décédées sur les routes de la province, soit près du double si l'on compare à 2022.

Pour les régions de l'Estrie et du Centre-du-Québec, la SQ dénombre une collision mortelle durant cette période. Rappelons qu'un jeune motocycliste de 17 ans a perdu la vie dimanche dernier à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, près de Drummondville.

À l'échelle de la province, un total de 17 collisions sont survenues durant ces deux semaines, dont quatre sur le réseau récréotouristique (hors route). Le nombre de collisions sur le réseau est d'ailleurs en hausse. L’an dernier, pour la même période, on dénombrait 10 collisions sur le réseau routier et une sur le réseau récréotouristique.

La distraction, les dépassements interdits, la vitesse et la conduite avec les capacités affaiblies demeurent les quatre principales causes de collisions, selon la Sûreté du Québec.

«Le citoyen lui-même, le conducteur, se doit de se responsabiliser dans ses actions lorsqu'il prend le volant et lorsqu'il embarque sur la route. Ça va faire toute la différence. Malheureusement, lorsqu'il y a un décès ce n'est pas juste une statistique, c'est une personne et une vie humaine qui est perdue et qui cause un deuil important pour la famille et les gens qui entourent cette personne», a mentionné la lieutenante de la SQ, Ann Mathieu.

La Sûreté du Québec tient à rappeler aux citoyens de demeurer prudents, tant sur la route que lors de leurs activités récréotouristiques. Les policiers du corps de police provincial maintiendront leurs efforts de sensibilisation sur le terrain dans les prochaines semaines.



