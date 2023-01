Le lundi 23 janvier, Victoriaville est devenue la première ville au Québec à se doter d’un scientifique en chef.

Le professeur au Département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR, Simon Barnabé, aura comme mandat de faire des recommandations notamment en environnement et pour le développement durable. Les instances municipales, les organismes et les entreprises pourront également lui demander des avis et avoir accès à un réseau de contacts dans le domaine scientifique.

« Nous devons miser sur une expertise de pointe pour accompagner nos actions. La nomination d’un conseiller scientifique en chef, une première au Québec, va nous permettre de mieux appuyer le travail des décideurs municipaux, de poursuivre l’innovation ainsi que l’adoption des meilleures pratiques. » - Antoine Tardif, maire de Victoriaville

Cette annonce fait suite à la participation de Victoriaville à la chaire de recherche municipale pour les villes durables de l’Université du Québec à Trois-Rivières créé en 2020. Elle y avait contribué à hauteur de 300 000 $.

« Ce qu’on vous présente aujourd’hui, c’est une nouvelle façon pour de petites et moyennes villes de rapprocher la science de leurs décideurs municipaux et de les aider à jouer un rôle central dans l’écosystème de recherche et d’innovation de leur région et du Québec » - Simon Barnabé, scientifique en chef de Victoriaville.