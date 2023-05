Un Bureau de développement durable sera créé au sein de l’administration municipale de Victoriaville, au Centre-du-Québec.

L’annonce fait suite à une récente subvention de 25,5 millions de dollars pour la réduction des gaz à effet de serre, l’adaptation aux changements climatiques et du Plan stratégique 2022-2027. Il y était d’ailleurs inscrit une volonté de structurer une gouvernance territoriale en la matière.

Des chiens de garde du développement durable victoriavillois

L’équipe dédiée aura comme responsabilité de répondre aux besoins locaux, et aura comme tâche de représenter la Ville au niveau provincial. Cette initiative est une première au Québec. Le maire, Antoine Tardif, estime que cela démontre que Victoriaville «fait les choses différemment dans l’intérêt des générations actuelles et futures.»

Ses priorités seront axées sur la protection de la biodiversité, la stratégie du logement abordable et l’implantation d’un réseau de bornes électriques.

Le Bureau n’aura aucun rôle opérationnel. Il devra plutôt être le gardien de la vision et des orientations en matière de développement durable. Ces intervenants devront aussi fournir des services-conseils et assumeront une veille des meilleures pratiques. Cela permettra de favoriser «une culture d’innovation, de partage de connaissances, de cocréation et de concertation» selon le directeur général Yves Arcand.

Un poste à la direction sera d’ailleurs créé. Celui-ci relèvera du DG municipal.

La nouvelle instance travaillera également en collaboration avec la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région.

 

