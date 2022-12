Les divers virus continuer de toucher fortement les enfants en bas âge dans le Grand Drummond, alors que le taux d'absentéisme des élèves dans les écoles du Centre de services scolaire des Chênes s'élève à 14 %.

Il s'agit toufois d'une moyenne sur le territoire, puisque ce taux varie pour chaque école de l'organisation. En effet, l'impact des absences dépend de la façon dont elles sont réparties dans l'école, comme l'explique le directeur des services des communications du CSSC, Normand Page.



«Une école qui compte 23 % aujourd’hui pourrait être celle qui en compte le moins dans 3 ou 4 jours. Une école qui compte 12 % de taux d’absentéisme pourrait être plus impactée qu’une école à 20 %. Une classe comptant à elle seule 8 absences sera plus affectée qu’une école où l’on pourrait dénombrer des absences ici et là dans chaque classe, et ce, malgré un pourcentage plus élevé», a-t-il mentionné.

Continuer à se protéger

Le CSS des Chênes rappelle que les recommandations de la Santé publique doivent toujours être respectées, notamment si vous faites de la fièvre, de demeurer à la maison, et si vous avez des symptômes, de porter un masque.

L'organisation affirme également maintenir les mêmes mesures de désinfection que durant la pandémie dans ses établisements scolaires.