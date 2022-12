Le mauvais temps force de nombreuses écoles à fermer leurs portes vendredi. Voici la liste des écoles fermées pour ce vendredi 23 décembre 2022. La liste est continuellement mis à jour.

Dans la région du grand Montréal, le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) a confirmé en début de soirée jeudi que «tous les établissements, les services de garde et les bureaux administratifs du Centre de services scolaire de Montréal seront fermés». Le CSSDM ajoute «qu'aucun enseignement à distance n'est prévu pour l'ensemble des élèves du primaire, secondaire ainsi que du secteur des adultes.»

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys confirme également que tous les établissements scolaires et de services de garde seront fermés.

Le Centre de services scolaire de Laval a aussi annoncé la fermeture de toutes ses écoles.

Montréal

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire CSSDM Fermées English-Montréal Fermées Lester-B.-Pearson Fermées Marguerite-Bourgeoys Fermées Pointe-de-l'Île Fermées

Laval

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Laval Fermées

Montérégie

CS ST-HYACINTHE FERMÉE

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Des Grandes-Seigneuries Fermées Des Hautes-Rivières Fermées Des Patriotes Fermées Marie-Victorin Fermées Riverside Fermées Sorel-Tracy Fermées Trois-Lacs Fermées Val-des-Cerfs Vallée-des-Tisserands Fermées Collège Charles-Lemoyne Fermée Collège Durocher Saint-Lambert Fermée Collège Français Collège Héritage de Châteauguay École internationale de Greenfield Park École secondaire Marcellin-Champagnat (ESMC) Fermée Collège Saint-Maurice de Saint-Hyacinthe

Laurentides

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Des Laurentides Fermées Des Hautes-Laurentides Congé Rivière-du-Nord Congé Seigneurie-des-Mille-Îles Fermées Sir-Wilfrid-Laurier Fermées

Lanaudière

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Des Affluents Fermées Des Samares Fermées Académie Antoine-Manseau Fermée Collège Champagneur Fermée Collège Esther-Blondin Fermée École Les Mélèzes École Marie-Anne de Rawdon

Centre-du-Québec

 

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Chênes Fermées Ouvert Fermé Eastern Townships n/d n/d n/d Bois-Francs Fermées Ouvert Fermé CS de la Riveraine Fermées Ouvert Fermé Collège Saint-Bernard Fermé Fermé Fermé Cégep de Drummondville Fermé UQTR - Campus de Drummondville Fermé

Capitale-Nationale

Une cellule de crise a été mise en place à Québec jeudi où la fermeture de plusieurs écoles a déjà été annoncée. C'est notamment le cas au Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries où les élèves ont commencé leur congé des Fêtes jeudi soir tout comme le Centre de services scolaire de Portneuf qui annoncait aussi la fermeture de ses établissements.

Idem pour le Centre de services scolaire de Charlevoix.

 

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Capitale Central Québec Charlevoix FERMÉ Découvreurs FERMÉ Portneuf FERMÉ Premières-Seigneuries FERMÉ

Chaudière-Appalaches

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Appalaches Beauce-Etchemin FERMÉ OUVERT Côte-du-Sud FERMÉ FERMÉ Navigateurs FERMÉ

Service de transport adapté de Lévis FERMÉ

Cégep de Ste-Foy FERMÉ

Écoles privées :

Collège Jésus-Marie de Sillery FERMÉ

Externat Saint-Jean-Berchmans FERMÉ

Institut St-Joseph FERMÉ

Gatineau / Ontario

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Cœurs-des-Vallées Fermées Fermés Annulé Des Draveurs Fermées Fermés Annulé Des Hauts-Bois-de-l’Outaouais Fermées Fermés Annulé Des Portages-de-l’Outaouais Fermées Fermés Annulé Western Québec School Board Fermées Fermés Annulé Collège Nouvelles Frontières Fermé N/A Annulé Collège St-Alexandre Collège St-Joseph Fermé N/A Académie Trivium Fermée Cégep de l’Outaouais Cégep Heritage Université du Québec en Outaouais Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien Fermées Fermés Annulé Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario Fermées Fermés Annulé Conseil des écoles catholiques du Centre-Est Fermées Fermés Annulé

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Plusieurs écoles du Saguenay Lac-Saint-Jean sont aussi fermées vendredi, dont les écoles et les services de garde du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, ceux Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay et ceux du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean. De plus, le Centre de services scolaire de la Jonquière avait déjà une journée pédagogique au calendrier pour le 23 décembre.

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire De la Jonquière Pédagogique Fermés Pédagogique Du Lac-St-Jean Fermés Fermés Annulé Du Pays-des-Bleuets Fermés Fermés Annulé Des Rives-du-Saguenay Fermés Fermés Annulé École Riverside de Jonquière Séminaire de Chicoutimi et ÉcolACTion Séminaire Marie-Reine-du-Clergé Cégep de Chicoutimi Cégep de Jonquière Collège d'Alma Cégep de Saint-Félicien Université du Québec à Chicoutimi

Mauricie

Du côté de la Mauricie, le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy a notamment fait savoir que toutes les écoles et les centres scolaires sont fermés vendredi.

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Du Chemin-du-Roy Fermé Fermé Fermé De l’Énergie Pédagogique Pédagogique Pédagogique De la Riveraine Fermé Fermé Fermé Cégep de Shawinigan Cégep de Trois-Rivières CMI Fermé Fermé Fermé Collège Laflèche École Vision Éducation aux adultes Shawinigan Éducation aux adultes Trois-Rivières Institut secondaire Keranna Fermé Fermé Fermé Mauricie English Elementary School Séminaire Ste-Marie Fermé Fermé Fermé Séminaire St-Joseph Fermé Fermé Fermé École Val-Marie Fermé Fermé Fermé Shawinigan High School Three Rivers Academy

Autres fermetures

 

 

Tempête

Environnement Canada a émis des avertissements météorologiques pour une grande partie de l'Ontario et du Québec, indiquant que de la neige abondante, des vents violents et de la pluie verglaçante sont attendus dans certaines régions.

Au Québec, de nombreuses régions devraient recevoir un mélange de neige abondante, de pluie et de vents forts, tandis que certains secteurs pourraient connaître de la pluie verglaçante.

Des régions de l'est de la province sont également sous le coup d'avertissements de risque de déferlement de vagues et de débordement côtier.

Les météorologues ont prévenu que les conditions météorologiques dans les deux provinces pourraient entraîner des pannes de courant.

Hydro-Québec assure que ses équipes suivent l'évolution de la situation et seront prêtes «à intervenir dès que nécessaire». Vers 5 h vendredi, la société d'État rapportait 90 interruptions touchant plus de 16 000 clients, principalement en Outaouais et dans les Laurentides.

Chez Hydro One, le plus grand service public d'électricité de l'Ontario, on faisait état aussi d'environ 16 000 clients sans courant en début de matinée.

Avec des informations de La Presse canadienne