Les enquêteurs de la Sûreté du Québec de la MRC d’Arthabaska demandent l’aide de la population afin d’identifier un individu en lien avec un vol qualifié qui est survenu le 27 janvier dernier dans un dépanneur de Victoriaville.

Les évènements se sont produits en matinée alors que le suspect est longuement demeuré dans le dépanneur avant de se rendre à la caisse pour présenter un papier sur lequel ses demandes étaient indiquées.

L'individu portait un manteau noir, un pantalon noir, une tuque noire et rouge ainsi que des lunettes de vue.

L’homme aurait eu une respiration sifflante et boîtait lors des faits. Il n'y a eu aucun échange verbal entre le commis et le suspect et la note manuscrite était en français.

Ce dernier est le propriétaire d'une Honda Civic blanche. Selon les informations de la SQ, il n'y aurait pas de plaque d'immatriculation.

L'individu recherché est également le propriétaire de cette Honda Civic. Crédit photo: Fournie.



Toute personne qui apercevrait l’homme ou le véhicule impliqué est priée de communiquer avec le 911.

De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

