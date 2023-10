La Ville de Drummondville souhaite participer au premier essai du projet de vote par Internet qui doit avoir lieu lors des prochaines élections générales municipales, en 2025.

Elle a manifesté son désir auprès d'Élections Québec qui sera responsable du vote, afin de s'assurer que l'expérience soit uniforme d'une ville à l'autre et qu'elle respecte les différentes exigences.

Au total, une quinzaine de municipalités ont signalé leur intérêt à prendre part au projet. Celles-ci doivent d'ailleurs compter plus de 20 000 habitants.

Selon Élections Québec, ce choix se justifie car il y a souvent moins d'élections sans opposition, ce qui va à l'encontre du projet où les électeurs doivent voter en plus grand nombre pour tester efficacement le vote par Internet. De plus, comme les plus grandes villes sont divisés en districts électoraux ou en arrondissements, il sera plus facile de cibler les électeurs qui sont admissibles à voter.

Jusqu'à présent, des municipalités et villes comme Lévis (Chaudière-Appalaches), Magog (Estrie), Beloeil (Montérégie) et Laval.

Les prochaines étapes du projet

La prochaine étape sera de sélectionner un fournisseur spécialisé en matière de vote par Internet. Élections Québec publiera prochainement un appel d’offres et par la suite, s'occupera de l’implantation et de l’administration de la plateforme.

La solution numérique retenue devra répondre à de nombreuses exigences en matière de sécurité et d’accessibilité, dit-on.

En novembre dernier, Élections Québec a lancé un avis d'appel d'intérêt pour «des entreprises offrant une solution de vote par Internet sécuritaire, fiable et accessible».

Avec les informations de Jennifer Gravel & Audrey Bonaque pour Noovo Info