Waste Management assurera l'enfouissement des déchets dans la MRC de Drummond pour les cinq prochaines années.

Le contrat a été octroyé à l'entreprise au terme du processus d'appel d'offres public lancé plus tôt cet été.

Waste Management, qui exploite le site d'enfouissement de Drummondville, était la seule compagnie à fournir une proposition à la MRC de Drummond.

Le contrat qui s'échelonnera du 1er janvier 2024 jusqu'à la fin 2028 est évalué à plus de 8,4 M$.

Il s'applique à l'ensemble des 18 municipalités de la MRC de Drummond et à trois municipalités membres de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François situées dans Nicolet-Yamaska.

Par voie de communiqué, le président du comité de gestion des matières résiduelles de la MRC de Drummond et maire de la paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Stéphane Dionne, a reconnu que la situation était délicate compte tenu des «litiges» entre la MRC et la Ville de Drummondville à Waste Management.

«Nous aurions souhaité plus de concurrence, mais cela n'a pas été le cas. Nous n'avons pas d'autre option que de confier à Waste Management le contrat pour l'enfouissement des déchets. La population de 21 municipalités de la région compte sur nous pour assurer le maintien de ce service essentiel qui est sous notre responsabilité», a mentionné M. Dionne.

Le contrat octroyé à l'entreprise Waste Management met aussi fin à l'entente avec la firme Gesterra qui prenait en charge les déchets pour les acheminer jusqu'au site d'enfouissement de Saint-Rosaire, non loin de Victoriaville.

Par ailleurs, la MRC a confirmé que les matières organiques du bac brun seraient toujours gerées par l'entreprise Gaudreau, vers le site de Saint-Rosaire.

L'entente est aussi effective pour les cinq prochaines années, soit de 2024 à 2028 pour une somme estimée à près 10 M$.

Nouveau Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030

La MRC de Drummond a aussi mis en place son nouveau Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2023-2030.

Par voie de communiqué, la MRC soutient que le plan «s'aligne parfaitement avec les orientations et les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de la Stratégie de valorisation des matières organiques.»

Le nouveau plan d'action valorise les efforts auprès des industries, des commerces et des institutions (ICI) pour assurer le réemploi des objets de la vie quotidienne et assurer une gestion sécuritaire des résidus dangereux.

Le plan d'action contenu dans le nouveau PGMR est axé sur l'amélioration et l'optimisation des nombreux services existants pour valoriser les matières recyclables et organiques, favoriser le réemploi des objets de la vie quotidienne et assurer une gestion sécuritaire des résidus dangereux. Il prévoit aussi le maintien des activités de sensibilisation auprès des citoyens, une composante essentielle pour continuer à améliorer notre bilan collectif en ce qui concerne la gestion responsable de nos matières résiduelles.

Il s'agit du troisième plan de gestion des matières résiduelles adopté par la MRC de Drummond, le premier étant entré en vigueur en 2005.

Le taux de valorisation des matières résiduelles dans le secteur résidentiel a triplé sur le territoire en passant de 17 % à 50 %, selon les chiffres de la MRC.

Pour les plus récentes nouvelles du Centre-du-Québec, consultez Noovo.Info.