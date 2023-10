Le coroner Gilles Sainton a dévoilé ses recommandations à la suite du décès de deux travailleurs dans l'effondrement d'un échafaudage survenu à l'usine Domtar de Windsor en octobre 2021.

D'après le coroner, plusieurs manquements ont été notés en ce qui concerne l'assemblage de l'échafaudage qui s'est ultimement effondré, coûtant la vie à Yan Baillargeon-Bouffard, 39 ans et Hugo Paré, 22 ans.

D'abord, l'accident a eu lieu alors que l'échafaudage modulaire de 16 niveaux d'une hauteur de 39 mètres, bâti pour permettre l'entretien du lessiveur de l'usine, est tombé brusquement.

Plusieurs autres travailleurs ont également été blessés dans l'affaissement de la structure.

La «charge réelle qui a été sous-estimée» «l’absence de contreventement au niveau des diagonales du plancher en saillie du niveau 7» ont été mentionnées dans le rapport de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) comme étant des causes explicatives de l'incident.

Le coroner Sainton précise et rappelle aussi dans son rapport que le nettoyage de cet équipement s'effectue régulièrement.

"«Le rapport de la CNESST a aussi mis en lumière la présence de plusieurs anomalies de conception, on note notamment que le poids de la charge morte n’a pas été calculé avec les matériaux utilisés et qu’aussi, ce calcul n’a très probablement pas considéré l’usure des pièces utilisées.»" Extrait du rapport du coroner Gilles Sainton

Recommandations

Deux principales recommandations sont mises de l'avant par le coroner Gilles Sainton à la suite de cet accident de travail d'octobre 2021.

Premièrement, M. Sainton recommande à l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) «d’évaluer la possibilité de développer un partenariat avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail afin d’évaluer les pratiques actuelles en matière de montage et de démontage des échafaudages et de déterminer les améliorations possibles en ce qui concerne notamment la conception, les facteurs de sécurité, les hypothèses de conception, l’inspection avant utilisation, et la surveillance, afin de mieux protéger le public et les travailleurs en prévenant l’effondrement d’échafaudages.»

Deuxièmement, le coroner propose à l’Association Québécoise de l’industrie de l’échafaudage et de l’accès (AQIEA) «d’intégrer un mécanisme pour informer le concepteur du plan de montage de tout changement apporté à celui-ci afin de s’assurer que le montage est toujours sécuritaire.»

Dans la même lignée, il recommande «de s’assurer que le concepteur a validé la conformité de l’échafaudage avant d’autoriser son accès aux utilisateurs.»

Les conclusions de l'enquête de la CNESST doivent aussi remises aux organisations mentionnées ci-haut.

Le coroner conclut que messieurs Yan Baillargeon-Bouffard et Hugo Paré sont décédés par compression du thorax par des pièces d’échafaudage.

Il s’agit de décès d’origine traumatique de nature accidentelle.

