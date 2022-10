Un mauvais entretien de la chaussée aurait contribué à la collision frontale ayant causé la mort d'Yvon Audy, le 8 mars 2022, sur la route 147 à Compton, en Estrie.

À la lumière des informations disponibles, le coroner Richard Drapeau soutient que la route n'a pas été prise en charge de manière adéquate par le ministère des Transports (MTQ), dans les heures précédant l'accident qui a coûté la vie à l'homme de 66 ans originaire de Sherbrooke. Deux autres personnes avaient aussi été blessées.

Selon les rapports des agents de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC de Coaticook qui se sont présentés sur les lieux et qui ont été analysés par le coroner, «le temps était clair, il y avait des vents forts, la chaussée était plane avec des vallons causés par la période annuelle de dégel et la surface de la route était glacée et enneigée.»

De plus, les deux conducteurs respectaient les limites de vitesses au moment des faits. Les véhicules étaient également en bon état et ils étaient équipés de pneus d'hiver.

«L'accident impliquait un conducteur avec peu d'expérience sur une route provinciale mal entretenue dans des conditions météorologiques très difficiles», de conclure le coroner.

Rappelons que le décès du sexagénaire avait été confirmé au CSSS de la MRC de Coaticook, à la suite de la collision. Les pompiers avaient d'ailleurs dû utiliser les pinces de désincarcération pour extirper l'homme de sa voiture, avant de l'amener d'urgence au centre hospitalier.

Dans le rapport, Me Drapeau précise que le ministère a entamé une démarche avec l'entrepreneur pour s'assurer que le déneigement et le déglaçage se fassent adéquatement.

Richard Drapeau n'a pas émis de recommandation à la suite du dépôt de son rapport.

