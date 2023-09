Le procès de l’ex-moniteur scout et remplaçant en enseignement Raphaël Bélisle s’est ouvert mardi matin au palais de justice de Sherbrooke.

Il est accusé d’agression sexuelle et de contacts sexuels. La Couronne a plaidé pour que les trois victimes alléguées puissent être entendues dans le cadre d’un même procès.

Pour l’instant, deux procès sont prévus en janvier et février prochain pour Bélisle. L’un des dossiers contient deux victimes et l’autre, une seule. La Couronne souhaite toutefois regrouper au sein d’un même procès ces victimes adolescentes pour «rehausser la crédibilité des victimes et contrer une défense de somnambulisme, d’accident ou de geste involontaire», a expliqué la procureure au dossier, Me Laïla Belgharras.

Les victimes adolescentes reprochent à Bélisle plusieurs attouchements sexuels. «Il va dormir avec les victimes et les assoit sur lui, alors qu’il est en érection» a rapporté la représentante de la Couronne.

"«Notre prétention est qu’il y a des similitudes entre les trois plaignantes.»" -Me Laïla Belgharras, représentante de la Couronne dans le dossier

Le juge Serge Champoux a entendu les deux parties sur cette requête de la Couronne ce matin. La défense s’y est opposée. La décision doit être rendue le 12 octobre prochain et le ou les procès pourront ensuite suivre leur cours.

L’avocate de l'accusé, Me Kim Dingman, n’avait pas rappelé Noovo Info au moment d’écrire ces lignes

.Rappelons que l’accusé a travaillé dans une école primaire du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons à titre d’enseignant suppléant, en plus d’agir comme famille d’accueil pour la DPJ.