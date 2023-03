La ville de Sherbrooke souhaite augmenter la sécurité routière sur son territoire et demande l'aide du gouvernement Legault pour y parvenir.

Elle interpelle notamment le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) afin d'étudier la possibilité de sécuriser la traversée des personnes piétonnes et des cyclistes de la rue Saint-François Nord, aux intersections des rues Lévesque et Clemenceau.

Celle-ci est sous la juridiction du MTMD. Un total de cinq requêtes citoyennes demandant une meilleure sécurisation de ces intersections ont été reçues.

D’autre part, puisque la ville de Sherbrooke souhaite accentuer la sécurité à proximité des travaux réalisés par des entreprises privées sur la voie publique, elle demandera un préavis de dix jours ouvrables pour une demande d'autorisation relative à l'occupation des voies publiques et augmente les amendes pour non-respect de la règlementation.

«Nous affichons depuis le début du mandat un désir très clair d’améliorer la sécurité routière sur notre territoire [...] ces actions auront un impact certain et nous avons l’intention de poursuivre avec des campagnes de sensibilisations et des aménagements particuliers au niveau de nos infrastructures», a expliqué la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

Des mesures plus sévères



Une demande d'occupation de la voie publique devra être déposée 10 jours ouvrables avant l'occupation de l'emprise afin de permettre aux équipes de compléter l’analyse d’autorisation des travaux sécuritaires.

Notons qu'auparavant, aucun délai de préavis n'était mentionné dans la règlementation municipale.



«Ce préavis permettra aux entreprises d'être plus rigoureuses dans la planification de leurs interventions à l'intérieur de l'emprise publique et aux instances intervenantes, privées et municipales, de se coordonner pour limiter les répercussions sur la circulation», peut-on lire dans un communiqué émis par la ville.

Sherbrooke souhaite également que les demandes pour des travaux urgents soient traitées comme des exceptions.

Elle augmente également les amendes relatives au non-respect de la règlementation dans le but d’encadrer les occupations des voies publiques, dans le but d'inciter les entreprises à se conformer à la règlementation municipale. Elles passeront de 110$ à 350$.

