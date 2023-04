Québec octroie une aide financière de 2,5 M$ à la Ville de Val-des-Sources pour appuyer la décontamination, l’aménagement et la réhabilitation d’un bâtiment et d’un terrain situés sur son territoire. Une annonce a été faite à ce sujet, mercredi matin.

Grâce à ce montant, la municipalité planifie la réhabilitation, l’aménagement et la valorisation des installations de l'ancienne Mine Jeffrey.

La municipalité souhaite mettre en place un incubateur industriel pour permettre «des solutions d'hébergement industriel et d’accompagnement professionnel pour les secteurs d’activités priorisés par la Ville de Val-des-Sources et la MRC des Sources», peut-on lire sur sa page Facebook.

Une fois décontaminés et revalorisés, le bâtiment et le terrain permettront d’augmenter la capacité d’accueil d’entreprises industrielles et commerciales sur le territoire de la ville et de proposer des solutions d’accompagnement professionnel dans les secteurs d’activité priorisés par la MRC des Sources.

Ce soutien financier de la part du gouvernement provincial s'inscrit dans le Plan budgétaire 2019-2020 qui avait annoncé un investissement de 320 M$ d'ici 2024 pour soutenir la décontamination de terrains stratégiquement situés dans une vingtaine de villes du Québec.

«Ces efforts de revalorisation vont permettre d’accueillir des projets rassembleurs et prometteurs, portés en concertation par de nombreux intervenants régionaux. Grâce au soutien de notre gouvernement, la Ville de Val‑des‑Sources se dote d’infrastructures de choix afin de développer son plein potentiel économique», a mentionné le député de Richmond, André Bachand.

