Le Service de police de Sherbrooke (SPS) a procédé à l'arrestation de Gilbert Junior II Pilon , mercredi, pour un dossier impliquant une personne mineure. L'opération s'est déroulée conjointement avec des policiers et un technicien en identité judiciaire de la Sûreté du Québec (SQ).

L'individu de 32 ans fait face à plusieurs accusations, dont leurre et de distribution de matériel sexuellement explicite d'une personne âgée de moins de 16 ans.

Les évènements reprochés se seraient produits en mai et juin 2023. Selon les informations du SPS, l'homme contactait ses victimes via les réseaux sociaux et aurait pu faire d'autres victimes.

Dans le cadre de l'enquête, les enquêteurs au dossier ont également procédé à une perquisition à son domicile.

L'accusé a comparu mercredi au palais de justice de Sherbrooke et est présentement détenu.

Si vous avez été victime ou vous avez des informations en lien avec l’individu, contactez le SPS au 819-821-5555.

