Insatisfaits des offres du gouvernement dans le cadre des négociations pour le renouvellement de leur contrat de travail, les profs membres du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie ont voté mercredi à 98% en faveur d'un mandat de grève. Environ 1175 enseignantes et enseignantes ont exprimé leur choix.



Le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie représente quelque 4 200 enseignantes et enseignants des Centres de services scolaires des Sommets, des Hauts-Cantons et de la Région-de-Sherbrooke.

Le mandat de grève sera exercé en temps opportun, en concordance avec le Front commun (CSN, CSQ, FTQ et APTS) représentant plus de 420 000 syndiqués de la fonction publique dans la santé, les services sociaux, en éducation et dans l'enseignement supérieur.

Les enseignants qualifient les dernières offres du gouvernement du Québec d’« insuffisantes».

«Les membres du syndicat viennent de donner un signal clair, comme dans tous les autres syndicats du Front commun, que le gouvernement devra changer sa trajectoire de façon importante pour éviter un conflit de travail qui paralysera le Québec dans les prochaines semaines.» - Richard Bergevin, président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie.

Les profs demandent notamment au gouvernement de revoir la taille et la composition des classes «pour mieux répondre aux besoins des élèves», d'alléger leur tâche «trop lourde», d'améliorer les salaires «pour être en mesure de faire face à l'inflation et attirer la relève» et de valoriser leur profession.