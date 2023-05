La Régie de police de Memphrémagog (RPM) a procédé à deux arrestations supplémentaires dans le dossier de la bagarre armée survenue à proximité de l'école secondaire La Ruche, à Magog, lundi dernier.

Rappelons que les policiers de la RPM avaient arrêté les trois premiers adolescents le jour même de l'altercation. Le lieutenant du corps de police municipal, Carl Pépin, affirme qu'une autre arrestation est à venir.

«L'enquête est passablement terminée. Les deux jeunes ont été arrêtés la journée suivante de la bagarre et il y en aura un sixième, et ce, même si celui-ci a une implication moindre dans l'altercation. Ça devrait se faire dans les premières heures ou les prochains jours. Il ne devrait pas y avoir d'autres arrestations pour la suite», mentionne-t-il.

M. Pépin confirme également que les cinq jeunes ont été suspendus par l'établissement scolaire, mentionnant que l'école secondaire La Ruche a pris des «mesures disciplinaires» envers eux.

Rappel des faits

C'est une histoire de dette qui serait à l'origine de cette altercation musclée, en lien avec un cyclomoteur vandalisé. Une machette, une arme de type tomahawk et un bat de baseball avaient été utilisés durant celle-ci. Personne n'avait été blessé durant cette bagarre qui a été filmée via les réseaux sociaux. Une vingtaine de personnes avait assisté à l'altercation entre ces six jeunes.



«Les vidéos récoltées de la bagarre ont grandement aidé à faire avancer l'enquête. Les professeurs ont aidé également à identifier les jeunes fautifs, dont on a procédé à leur arrestation. Maintenant, on fait une surveillance plus accrue aux alentours de l'école pour les prochains jours», ajoute M. Pépin.

Le dossier de ces individus sera soumis prochainement au DPCP pour des comparutions «éventuelles» devant la Chambre de la jeunesse, confirme la RPM.

