L'évènement gastronomique Bouffe ton Centro est de retour au centre-ville de Sherbrooke après trois ans d'absence. Il sera possible de déguster une multitude de bouchées préparées par de nombreux restaurateurs locaux sur la rue Wellington Nord ce samedi de 11h à 18h.

De nombreuses expériences culinaires, artistiques et commerciales seront proposées aux visiteurs dans le cadre de cette 8e édition. Plus de 25 exposants-restaurateurs et près de 20 artistes seront présents sur place.

Voyez le reportage d'Alexandra Paré sur ce sujet dans la vidéo.

Cinq zones thématiques seront aussi offertes aux personnes présentes sur place. Il est d'ailleurs possible de consulter la programmation complète sur le site Web de l'évènement.

«Cette année, on est vraiment pur et dure Bouffe Centro comme à son origine», lance le président de l’événement et le chef-propriétaire du restaurant O Chevreuil, Charles-Emmanuel Pariseau.

Accès au site



En raison des travaux en cours au centre-ville, lorsque possible, les festivaliers sont invités à se déplacer en vélo ou en transport en commun. Pour faciliter le tout, des espaces supplémentaires pour ranger les vélos seront aménagés et le titre d'un transport de la STS sera au coût de 1$.

Pour les gens se déplaçant en voiture, l'espace de stationnement le plus accessible demeure le nouveau stationnement Wellington Sud, accessible via la rue Dépôt ou par les rues des Grandes-Fourches Sud, Aberdeen, Wellington Sud.

La rue Frontenac sera aussi fermée entre les rues Marquette et Wellington pour la durée de l'évènement et il sera impossible pour les automobilistes de circuler sur la rue Wellington Nord, entre les rues Frontenac et King Ouest.

Finalement, il y a aura une présence policière accrue pour assurer la sécurité des visiteurs comme des exposants.

«On veut faire fi de tout ce qui se passe au niveau des travaux et inciter les gens à venir», ajoute M. Pariseau.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.