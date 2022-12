Le compte de taxes moyen sera de 2 259 $ pour les contribuables Drummondvillois dans la prochaine année. C'est pour un propriétaire d'une maison moyenne de 223 000 $ alors qu'un nouveau rôle d'évaluation foncière sera effectif en 2024 et on appréhende une majoration importante.

Les taxes augmentent ainsi en moyenne de 4,43 % en incluant l'ajustement lié à l'eau potable qui servira à financer la construction de la nouvelle usine sur la rue Poirier. Cette nouvelle tarification de 146 $ sera implantée notamment pour mieux conscientiser sur la consommation d'eau à Drummondville.



Le taux de taxe foncière résidentiel passera à 0,834 $ par 100 $ d'évaluation alors qu'il est au même niveau qu'il y a 10 ans. C'est plus bas que les villes comparables ailleurs au Québec.

Les tarifications reliées aux égouts, à la gestion des matières résiduelles et l'assainissement sont cependant gelées pour 2023.

Mot d'ordre : prudence

L'exercice de préparation du budget a été «ardue» et fut «tout un casse-tête» selon la mairesse, Stéphanie Lacoste.

Le conseil municipal et l'administration municipale se sont entendus pour être conservateurs et prudents en respectant le cadre financier en raison du contexte économique difficile provoqué par l'inflation et la fluctuation des taux d'intérêt.

Cette situation affecte les familles, mais aussi les autorités municipales qui doivent jongler avec la hausse des coûts.

«Toute la hausse des coûts fait en sorte qu'on a une perte de pouvoir d'achat sur nos différentes fournitures [...] quand on pense à ce qui est des carburants ou aux produits chimiques pour le traitement des eaux, en fait, tout a augmenté ! Ça représente une hausse de 10 millions $ des dépenses. Comme tout le monde, nous aussi on est impacté par l'inflation», a mentionné la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste.

Tous les départements de la Ville de Drummondville ont dû revoir leur offre de services afin de savoir si elle était à jour, mais s'il y avait des économies potentielles. Un mandat devrait d'ailleurs être confié à une firme externe afin d'évaluer le tout.

Cri du coeur

La mairesse drummondvilloise joint sa voix aux autres élus municipaux et participera aux représentations auprès du gouvernement Legault quant à la réclamation d'un financement plus égalitaire. Le système relié à l'impôt foncier est "archaîque" selon les municipalités. Ces dernières ont obtenu une redevance d'un point de la TVQ lors des négociations entourant le dernier pacte fiscal, mais le tout devrait être permanent.

Mme Lacoste croit que les villes assument plusieurs aspects des services étant le gouvernement le plus près des citoyens :

«C'est les villes qui doivent le plus s'adapter aux changements climatiques, qui doivent développer le transport en commun et qui sont responsables du logement social. (...) Si on veut réduire l'étalement urbain et avoir le moyen de nos ambitions, il va falloir que le gouvernement provincial nous aide», a t-elle expliqué.

Budget global



Le budget global s'élève à plus de 149,2 millions $, en hausse de 10 % par rapport à l'an dernier. On anticipe également un surplus net utilisable de 3,8 millions $ à la fin de la présente année.