Les policiers du Service de police de Sherbrooke (SPS) ont procédé à deux arrestations en lien avec la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, dans la nuit de samedi à dimanche.

Vers 23h30, les policiers ont été demandés dans le secteur des rues Larocque et Short pour sécuriser la scène d'un accident impliquant un homme qui avait percuté un poteau d'Hydro-Sherbrooke avec sa camionnette, avant de tenter de prendre la fuite.

« Plusieurs citoyens du secteur ont téléphoné au SPS pour mentionner qu'une camionnette venait de percuter un poteau électrique et [que le suspect] tentait de prendre la fuite. L'ensemble des services d'urgence ont été demandé sur place », a indiqué le porte-parole Benoit Pellerin.

Quelques instants plus tard, les policiers ont localisé l'individu et ont procédé à son arrestation. Le jeune homme de 22 ans, qui n'a pas été blessé dans l'accident, sera aussi accusé d'avoir refusé de fournir un échantillon d'haleine.

Sa camionnette a été saisie et son permis de conduire a été suspendu.

Hydro-Sherbrooke a été demandé en assistance pour sécuriser les installations électriques endommagées. Les résidences touchées par la panne causée par l'accident ont retrouvé l'électricité en fin d'avant-midi dimanche.

Immobilisé à 15 mètres du feu rouge

Plus tard dans la nuit, vers 1h, deux patrouilleurs qui circulaient sur le boulevard Industriel ont remarqué un véhicule immobilisé à un feu rouge, à l'intersection de la rue Léger.

« Ce qui a attiré l'attention des patrouilleurs est que le véhicule était immobilisé à plus de 15 mètres de la ligne d'arrêt. Les policiers ont fait demi-tour pour intercepter le véhicule et le conducteur a eu beaucoup de difficultés à s'immobiliser malgré les gyrophares et la sirène en fonction sur le véhicule patrouille », d'indiquer le porte-parole Pellerin.

Après une courte enquête, les policiers ont constaté que le conducteur n'était pas en état de conduire. Ce dernier a échoué le test dans l'appareil de détection approuvé.

L'homme de 26 ans a été transporté au poste de police pour subir des tests avec l'appareil éthylométrique. Le jeune homme a finalement soufflé le double de la limite permise.

Son permis de conduire a été suspendu et son véhicule saisi.

Il devra comparaître à une date ultérieure au palais de justice de Sherbrooke.

