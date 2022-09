La cavale du fugitif Gaétan Couture est maintenant terminée.

Après plusieurs jours de recherches intensives, la Sûreté du Québec (SQ) a procédé à l'arrestation de l'homme, jeudi soir, dans un motel de Disraeli, en Chaudière-Appalaches.

L'individu qui était recherché activement par les autorités a été appréhendé vers 18h après qu'un citoyen l'ait reconnu, a confirmé le porte-parole de la SQ, Nicolas Scholtus.

Le porte-parole confirme que le fugitif n'a pas résisté à son arrestation lorsqu'il a été épinglé.

Rappelons qu'au cours des derniers jours, le fuyard de 56 ans aurait commis plusieurs méfaits dans la région de l'Estrie, mais aussi ailleurs au Québec.

Il se serait entre autres introduit par effraction dans une maison de Sainte-Catherine-de-Hatley, en plus d'avoir pris la fuite après avoir blessé un policier qui tentait de l'arrêter. Il aurait renversé la propriétaire de la résidence dans laquelle il effectuait sa tentative de vol, en plus d'avoir bousculé deux autres personnes.

C'est en voulant prendre la fuite qu'il aurait blessé le patrouilleur, lorsque celui-ci est arrivé sur les lieux de l'intervention.

Activement recherché

La Régie de police de Memphrémagog (RPM) et Services correctionnels Canada étaient également à la recherche du quinquagénaire qui était jugé comme dangereux par les autorités. La RPM et le Service de police de Sherbrooke (SPS) avaient d'ailleurs invité les citoyens à rester vigilants et à ne pas approcher Gaétan Couture s'il était aperçu.

Couture est demeuré détenu dans la nuit de jeudi à vendredi, avant d'être rencontré dans la journée de vendredi par les enquêteurs.

«Il devrait faire face à des nouveaux chefs d'accusation, dont recel et fraude à l'identité», de préciser le porte-parole Nicolas Scholtus.

