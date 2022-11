À proximité des magasins, il y a les cases de stationnement accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Il y en a d'autres pour les femmes enceintes ou les jeunes familles.

Pour sa part, un magasin d'outils basé au Québec, dont ici à Sherbrooke, va encore plus loin en proposant des stationnements réservés aux vétérans de l'Armée canadienne.

Cette initiative est celle de Princess Auto, une entreprise manitobaine qui s'est installée au Québec il y a trois ans. L'entreprise compte d'ailleurs cinq magasins au Québec. Toutes proposent ces cases prioritaires pour les anciens combattants.

Avec ce geste qui peut sembler banal, le leader régional au Québec pour Princess Auto, Luc Paré, rappelle l'importance du sacrifice des personnes qui ont participé ou qui participent aux efforts de guerre.

«Il s'agit d'une nouvelle initiative au Québec en ce qui concerne les stationnements réservés pour les vétérans. Nos magasins sont également fermés le 11 novembre en respect pour les gens qui ont donné leur vie pour avoir un pays libre comme on a aujourd'hui », a indiqué M. Paré.

À une semaine du Jour du Souvenir, célébré annuellement le 11 novembre, Luc Paré soutient qu'il est important de garder un contact avec les différentes légions régionaux.

«Chaque endroit où nous avons un magasin, nous collaborons avec les associations légions locales pour différentes initiatives. C'est important pour nous de le faire», explique-t-il.

Plusieurs municipalités de la province, dont Sherbrooke, Cowansville, Granby et Magog ont également adopté un règlement concernant le stationnement. Ce règlement permet la gratuité de stationnement à tout propriétaire d'un véhicule muni de la plaque d'immatriculation pour les anciens combattants.

Rappelons qu'en soutien aux vétérans, la Légion royale canadienne offre de nombreux services et avantages, et ce, à l'année. L'objectif est d'améliorer la vie des vétérans et de leurs familles.

Pour toutes les dernières nouvelles sur la région de l’Estrie, consultez Noovo Info