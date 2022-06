La ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, a annoncé mardi que le projet de construction de l'Institut technologique Desjardins du Cégep de Granby va de l’avant. Elle confirme du coup l'attribution d'une première tranche de 2,16 millions de dollars pour la réalisation des plans et devis.

L’Institut technologique Desjardins du Cégep de Granby regroupera des formations dans les domaines de pointe et dans les techniques spécialisées en physique ainsi que celles destinées aux entreprises.



Le projet, évalué à environ 13 millions de dollars, permettra, entre autres, de combler les besoins du marché du travail en microélectronique, un domaine en pleine ébullition, tout en offrant un accès à la formation aux entreprises.

«L'accessibilité aux études en enseignement supérieur est une priorité pour notre gouvernement et je me réjouis de constater que cet établissement adapté et moderne comblera les besoins dans les domaines de pointe et dans ceux qui exigent des formations techniques physiques spécialisées», de souligner Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur.

L'immeuble, érigé entre le pavillon principal du Cégep de Granby et l’église Notre-Dame, abritera de nouveaux laboratoires et des locaux favorisant l'innovation et la recherche, avec des équipements à la fine pointe de la technologie. Des services aux entreprises seront également offerts sous le même toit, permettant ainsi d'arrimer les activités au secteur industriel de la région. La construction de l'Institut technologique sera aussi l'occasion de développer des activités de recherche appliquée en lien avec les programmes de techniques physiques.

