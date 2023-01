Le projet de centre de crise en santé mentale de Sherbrooke franchit une nouvelle étape, alors que l’organisme qui en est mandataire, le Partage Saint-François, a reçu une somme de 109 000 $ pour la mise de fonds nécessaire à l’achat du bâtiment qui l’abritera celui-ci.

Cette somme provient du budget de soutien à l'action bénévole de la députée caquiste de Saint-François, Geneviève Hébert. Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant et la Congrégation des Petites Soeurs de la Sainte Famille ont également contribué.



« Mes interventions auprès du ministre de la Santé et du ministre responsable des Services sociaux ont porté fruit. Quand l’organisme retenu a choisi un achat plutôt qu’une location, j’ai respecté sa décision et me suis retroussé les manches afin de trouver les fonds requis pour son investissement », a révélé la députée.

À lire également : Meilleur accès au lait maternel pour les bébés prématurés en Estrie

Le directeur général de l’organisme mandataire, Sébastien Laberge, explique que le Partage Saint-François a privilégié l’achat d’un bâtiment afin d’offrir à la population l’environnement le plus sain possible et des services de qualité à la hauteur des besoins.

« Maintenant nous avons les fonds pour l’achat, l’aménagement et le fonctionnement du Centre de crise, dit-il. Il n’y a donc plus d’obstacles pour mener à bien le processus d’offre d’achat. Nous y travaillons à temps plein », a-t-il avoué.



Ce centre de crise permettra d'aider les personnes aux prises avec des difficultés d'ordre psychosocial ou psychopathologique de l'Estrie.

« Il réduira l’affluence dans les urgences psychiatriques et favorisera un retour sécuritaire dans la communauté », a conclu Mme Hébert.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.