L'entraineur-chef et directeur général de Phoenix de Sherbrooke, Stéphane Julien, a obtenu une fois de plus la confiance de Hockey Canada, alors qu'il sera du personnel d'entraîneurs d'Équipe Canada junior en vue du Championnat du monde junior 2023.

Le pilote de la formation sherbrookoise agira à titre d'entraineur adjoint et viendra épauler Dennis William, qui est l'entraineur-chef et le DG des Silvertips d'Everett dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest. Brent Kisio, Alan Letang et Kelly Guard seront également de l'aventure.



L'organisation a officialisé cette décision sur ses réseaux sociaux ce mercredi.



Rappelons que Stéphane Julien avait mené l'équipe canadienne à la médaille d'or, l'été dernier, lors de la Coupe Hlinka-Gretzky des moins de 18 ans qui s'est déroulée en Alberta.



Ce tournoi mondial se tiendra conjointement à Halifax et à Moncton du 26 décembre au 5 janvier prochain.