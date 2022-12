L’automobiliste qui a heurté une poussette dans laquelle se trouvait un bébé à l'intersection du boulevard de Portland et de la rue Wilson à Sherbrooke, le 18 août dernier, fera face à la justice. Une accusation de conduite dangereuse sera portée contre lui.



Le 28 novembre dernier, le DPCP a accepté le dépôt de cette accusation concernant le conducteur de 37 ans de Sherbrooke. Ce dernier va comparaitre par sommation à la Cour du Québec.

Les enquêteurs du SPS travaillent en collaboration étroite avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales. D’autres accusations pourraient être éventuellement déposées.



À lire également :. Un bébé de cinq mois dans sa poussette a été blessé gravement à Sherbrooke

Rappelons que l'accusé circulait sur le boulevard de Portland en direction ouest. Au même instant, un adulte traversait avec une poussette. C'est alors que le conducteur a percuté celle-ci.

L’enfant de 5 mois a subi des blessures graves. On craignait à ce moment pour sa vie. Le conducteur avait été également transporté au centre hospitalier pour un choc nerveux. Selon le SPS, le bambin est toujours en vie.

Après l'accident, des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire, en plus de l’assistance des policiers patrouilleurs, ont procédé à l’examen de la scène et la rencontre de nombreux témoins.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.