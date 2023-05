En marge du congrès général de la Coalition avenir Québec (CAQ) qui se tiendra à Sherbrooke au cours de la fin de semaine, la mairesse de la Ville de Sherbrooke, Évelyne Beaudin s'entretiendra avec le premier ministre François Legault.

D'après l'agenda public du premier ministre du Québec, cette rencontre doit se tenir vendredi après-midi.



Plusieurs sujets entourant les politiques municipales risquent d'être à l'ordre du jour entre les deux politiciens.

Rappelons qu'au début du mois de mai, lors des Assises de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), les mairesses et maires ont insisté sur le fait que le chef du gouvernement n'avait pas répondu aux attentes des municipalités.

À l'occasion de cette rencontre, le premier ministre sera accompagné du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de l'Estrie, François Bonnardel. Le député de Richmond, André Bachand sera également présent, tout comme la députée de Saint-François, Geneviève Hébert.

Après la rencontre, le premier ministre Legault doit se rendre dans une ferme de la région pour une visite. Il tiendra ensuite une mêlée de presse en compagnie des journalistes. Geneviève Hébert et André Bachand seront également présents.

Manifestation du Front commun

Le Front commun profitera du congrès de la CAQ et de la présence du premier ministre François Legault à Sherbrooke pour manifester.

Le regroupement composé de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) entend réunir plus d'un millier de personnes pour manifester lors du congrès.

Ils revendiquent de meilleurs salaires et une amélioration des conditions de travail dans les réseaux de la santé et des services sociaux, mais aussi dans les secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Les porte-paroles du Front commun François Enault, premier vice-président de la CSN, Éric Gingras, président de la CSQ, Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ ainsi que Robert Comeau, président de l'APTS, s'adresseront aux médias à 11 h 45 en marge de cette manifestation.

Le Front commun rappelle que le retard salarial des travailleurs est de 11,9 %.

Vote de confiance

Cette fin de semaine, le chef caquiste devra passer l'épreuve du vote de confiance des délégués, pour une deuxième fois en carrière. En 2014, François Legault avait récolté un pointage de 97,2 %.

Le vote de confiance de 2020 avait été annulé en raison de la pandémie.

Les quelque 850 membres de la CAQ réunis en congrès samedi et dimanche à Sherbrooke seront-ils tentés d'exprimer une certaine grogne?

Les caquistes qui se réuniront à Sherbrooke débattront de 32 propositions, dont plusieurs portent sur l'énergie. «La transition énergétique est le défi du siècle», peut-on lire dans le cahier des propositions.

On souhaite construire de nouveaux barrages, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments du Québec, et obliger l'installation d'une borne de recharge électrique dans toute station d'essence de plus de six pompes.

Pour les jeunes, on propose d'offrir un montant de 1000 $ aux parents de chaque enfant qui naît au Québec, sous la forme d’un versement dans un régime enregistré d'épargne-études (REEE).

On veut aussi que les parents puissent retirer un montant du régime enregistré d’épargne-retraite (REER), exempt d'impôt provincial, pour contribuer à une mise de fonds de leur enfant sur l'achat d’une première résidence principale.

Par ailleurs, des caquistes réclament à Ottawa le plein contrôle du Programme des travailleurs étrangers temporaires.

Certains profiteront également du congrès pour demander au gouvernement de mettre fin au monopole de la Société des alcools du Québec (SAQ). Le ministre des Finances, Eric Girard, a toutefois fermé la porte à cette idée lors de l'étude des crédits.

