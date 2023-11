La Couronne demande une sentence de quatre ans de pénitencier pour le Valsourcien, Yves Beaudoin, trouvé coupable de contacts et d’incitation à des contacts sexuels sur une victime âgée de moins de 10 ans.

L’accusé, au moment des gestes reprochés, était âgé entre 19 et 21 ans. Il est aujourd’hui âgé de 54 ans et n’habite plus la région.

«On fait face à deux chefs d’accusation qui visent une personne vulnérable», a fait savoir la représentante de la Couronne au dossier, Me Marie-Line Ducharme, en mêlée de presse. «Une personne qui était mineure, qui avait moins de 10 ans au moment des faits. On parle de plusieurs événements qui ont amené des conséquences. Madame a témoigné des conséquences qui sont importantes pour elle.»

Les circonstances entourant les événements ne peuvent être révélées, pour protéger l’identité de la victime.

Si M. Beaudoin n’avait pas d’antécédents judiciaires au moment des faits, qui sont survenus entre 1988 et 1990 à Danville, il a aussi été trouvé coupable en 2019 pour d’autres gestes de nature sexuelle survenus en 2016.

«On ne peut pas écarter un risque de récidive.» -Me Marie-Line Ducharme, représentante de la Couronne dans cette affaire

La défense a fait entendre M. Beaudoin lors des représentations sur la peine. Il a révélé être atteint d’un cancer qui nécessite des traitements réguliers. L’accusé a souligné ne plus être en mesure de travailler, lors de certaines semaines.

Lors des plaidoiries, l’avocate de M. Beaudoin a comparé une peine de pénitencier à la peine de mort, pour son client. Pour cette raison, la défense demande plutôt une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, à être purgée dans la collectivité.

«On vous demande une peine avec sursis. Avec l’état de santé qui a drastiquement changé, je pense que c’est nécessaire», a plaidé Me Anne-Marie Campeau, devant la juge Hélène Fabi.

«Les positions [des deux parties] sont diamétralement opposées, effectivement», a ajouté Me Ducharme.

La juge a pris la cause en délibéré et rendra sa décision au cours des prochaines semaines.