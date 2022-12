Après la portion Ouest, ce sera au tour de la portion Est de la rue Galt d'être revampée l'été prochain. La Ville réalisera d'importants travaux en 2023 sur ce tronçon afin de remplacement des infrastructures désuètes, notamment entre la rue Bowen Sud et le boulevard Lavigerie.



La configuration de la chaussée sera revue afin de favoriser la sécurité des usagers et usagères et d’encourager la mobilité active, tout en maintenant la circulation de cet axe de transport.

Le projet évalué à 6 millions de dollars sera composé de traversées piétonnes, de bandes cyclables de chaque côté de la rue et de verdissement. Ces coûts seront couverts par une subvention du même montant, a confirmé la Ville.

De ce montant, des sommes de 686 000 $ et de 119 000 $ seront destinées respectivement à la mise à niveau des feux de circulation et à l’aménagement des traverses piétonnes distinctives qui seront installées à l'intersection des rues Galt Est et Bowen Sud.

Rappelons que ce projet a été présenté aux personnes qui résident dans le secteur lors d'une soirée d'information, tenu le 11 octobre dernier.

Plusieurs travaux

Celui-ci comprend notamment le remplacement des infrastructures souterraines d’eau potable et d’égout, incluant l’ajout d’un égout pluvial, l’utilisation de l’emprise municipale qui permet l’ajout de bandes cyclables unidirectionnelles et la mise à niveau des feux de circulation aux intersections de la rue Bowen Sud, de la 7e Avenue Sud et de la rue des Ormeaux et du boulevard Lavigerie.

«Il y avait des réfections à faire au niveau des conduites souterraines de cette portion de la rue Galt Est et il y avait là une belle opportunité pour moderniser la configuration de la route. On vient ici corriger un secteur qui était vraiment difficile, pour ne pas dire dangereux, pour la mobilité durable», a expliqué la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

