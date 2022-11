Environnement Canada prévoit entre 20 et 25 millimètres de pluie sur le territoire de Sherbrooke, mercredi, résultat d'un système dépressionnaire. Cette pluie sera accompagnée de vents forts du sud au cours de la journée qui pourraient souffler jusqu'au 90 kilomètres à l'heure en soirée.

La majorité des précipitations cessera graduellement au cours de la soirée alors que les conditions venteuses persisteront jeudi. Le vent pourrait emporter les objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages, alors la prudence sera de mise.



Par ailleurs, les météorologues de MétéoMédia prévoient que l'hiver qui approche sera rude au Québec, alors qu'il sera partiellement coincé entre deux masses d'air.



MétéoMédia croit que la première moitié de l'hiver québécois sera froide et enneigée, mais que la deuxième moitié pourrait être plus clémente et ponctuée de redoux.

«On va avoir un hiver qui va commencer de manière assez intense. Oui, il peut y avoir des moments où la température remonte, mais ça risque d'être le froid qui va dominer avec beaucoup de systèmes, de dépressions et de tempêtes qui vont toucher le Québec», a expliqué le chef de service de la météorologie à MétéoMédia, André Monette.

Les provinces maritimes vivront quant à elles une douceur prononcée cet hiver grâce aux températures anormalement douces de l'océan Atlantique.

