Il se nomme Tommaso Cascio. Sur Youtube, on le surnomme TomSyno. Tom a 38 ans et il est originaire de Castelbuono, une petite communauté sicilienne au sud de l'Italie.

Alors qu'il vient à peine de souffler les bougies de son 11e anniversaire, le jeune Italien émigre pour une première fois, vers la Belgique. Une partie marquante de sa vie, mais pas aussi marquante que le saut qu'il s'apprêtera à faire 27 ans plus tard.

Par un beau matin de 2019, tout juste avant la pandémie de COVID-19, Tom et sa femme Mélissa, amorcent leurs démarches afin de quitter la Wallonie pour venir s'établir à Sherbrooke, au Québec.

Un véritable saut dans le vide pour ce couple qui n'avait jamais mis les pieds dans la Belle Province.

«Nous n'étions jamais venus au Québec auparavant. Ni en vacances, ni en stage. Ce qui nous a donné le goût d'émigrer ici, ce sont entre autres les humoristes québécois et les streamers qui sont sur les différentes plateformes numériques. Nous entendions parlés en bien du Québec et ce rêve était plus que réaliste pour nous. On s'est dit, on ne vit qu'une fois, alors allons-y», lance Tommaso.

Destination Sherbrooke

Avec ses quelque 1 000 villes, municipalités et villages, le Québec peut être une destination de choix pour plusieurs Européens qui souhaitent un «nouveau départ». Alors pourquoi choisir Sherbrooke comme nouvelle terre d'accueil?

C'est majoritairement en ligne, via la plateforme de messagerie instantanée Discord que tout s'est joué.

« Nous voulions faire un channel pour discuter avec des streamers et streameuses du Québec pour mettre en lumière les différentes réalités entre les citoyens de la francophonie. À force de discuter, on m'a référé vers un autre channel où dans celui-ci, des Québécois m'ont dressé une liste des villes québécoises où nous pourrions vivre. Il y avait Sherbrooke, Granby, Longueuil, etc. Au final, c'est Sherbrooke qui est sortie grande gagnante des discussions, mais aussi, des recherches que nous avons faites », illustre celui qui voue une admiration sans égale pour l'architecture sherbrookoise.

C'est finalement après plus de deux années de démarches, d'attente et de lettres avec les deux paliers de gouvernement que Tommaso et Mélissa vont acheter leur billet d'avion pour venir s'établir au Québec.

Le 31 août, le couple s'installe dans un logement temporaire, avant de prendre place dans leur résidence de Fleurimont, dans l'Est de Sherbrooke.

« Quand nous avons acheté nos billets d'avion, nous avons su que c'était bel et bien réel. Autant il y a eu de long moments d'attente et un long processus, autant tout va très vite une fois que tu poses le pied dans un nouvel endroit », explique Tommaso.

Le couple doit alors penser aux besoins de base comme se nourrir, se déplacer et surtout se trouver un emploi. Avant d'obtenir un travail comme programmeur généraliste, Tommaso a essuyé une soixantaine de refus d'employeurs. Cette fois, avec Ubisoft Sherbrooke, c'était la bonne !

Expérimenter

Pour Tommaso Cascio, l'idée d'émigrer au Québec vient avec le concept d'expérimenter une multitude de d'activités et de mets à découvrir, dont la fameuse poutine !

Comme ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la chance de voyager au Canada, plus spécialement au Québec, TomSyno a profité de sa chaîne Youtube pour faire découvrir le Québec à ses compatriotes de l'autre côté de l'océan Atlantique.

Depuis quelques mois, le duo sillonne les routes de la grande région, à leur manière. Jusqu'à maintenant, ils ont visité le parc national du Mont-Orford, le Village québécois d'Antan à Drummondville, Foresta Lumina à Coaticook et plus encore.

 

«Les endroits que nous avons visité sont magnifiques. Vous êtes chanceux d'avoir de si beaux endroits. On ne dort pas beaucoup présentement. On veut faire du bon contenu et on veut aller encore plus loin», assure le couple qui attend avec impatience sa première tournée dans une cabane à sucre au printemps prochain.

Pour les curieux, TomSyno nous montre aussi comment faire de la poutine. Noovo Info a même pu entendre de nouveau l'histoire complète de la poutine, sans même la demander ! Comme quoi, le couple s'est renseigné sur les vraies traditions québécoises !

 

Du rêve à la réalité

Évidemment, tout n'a pas été rose pour le processus d'émigration du couple.

«Au début du processus, on nous vend le Québec comme un endroit merveilleux, quasiment trop parfait pour être vrai. Outre les délais dans la démarche, nous dirions que c'était le plus difficile à accepter. Autant nous sommes tellement heureux d'être ici, autant nous avons dû faire face à la réalité. On le sait que cela va se poursuivre dans les prochains mois, les prochaines années. Cependant, même s'il y a des problèmes, il ne faut pas oublier que nous avons quitté un endroit où il y a des problèmes que nous connaissons très bien », ajoute Tommaso.

Même si elle ne fait que débuter, Tommaso et Mélissa vivent à fond leur aventure québécoise. Ils ont déjà l'impression d'avoir fait le bon choix.

« Si on reste ici, et on l'espère de tout coeur, on ne veut pas tout prendre aux Québécois. On veut apporter des choses qui nous avons apprises chez nous, afin de les amener ici et faire une différence dans la société québécoise », conclut Tommaso Cascio.