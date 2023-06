La couverture ambulancière sur le territoire et la fermeture de l'urgence de l'Hôpital de Coaticook n'ont pas été des facteurs décisifs dans le décès d'un octogénaire, lors la soirée du 14 août 2022 sur le site de Foresta Lumina.

C'est du moins ce qu'avance le coroner Dr John Westerlund, dans son rapport qui a été rendu public jeudi.

Selon le coroner, à la suite de ses analyses et de ses discussions avec les différents intervenants, il a été établit que la victime, décédé d'une crise cardiaque, avait des antécédents familiaux qui auraient permis de croire qu'un tel évènement pouvait survenir.

Au-delà de ce fait, le Dr Westerlund ajoute que «la confusion sur la scène» et «le temps d'attente écoulé entre l'arrêt cardiaque et l'administration du premier choc (10 minutes)» sont des facteurs plus déterminants dans la prise en charge et le décès éventuel de la victime.

Dans son rapport, le coroner précise que même si une ambulance avait été en poste directement à Coaticook ou à proximité, il aurait été «difficile d'arriver auprès de [la victime] en dedans de 10 minutes.

Rappel des faits

Rappelons que lors de cette soirée, c'est une ambulance positionnée à Sherbrooke qui a répondu à l'appel pour le Foresta Lumina, puisqu'une seule ambulance était en service sur le territoire. Celle-ci répondait déjà à une urgence.

Il aura fallu 23 minutes aux ambulanciers pour se rendre sur les lieux, selon le rapport du coroner.

La victime a dû être transportée au CHUS à Fleurimont, plutôt qu'à Coaticook, en raison de la fermture de l'urgence de Coaticook.

Cette décision a été prise par le ministère de la Santé et des services sociaux, faute de personnel.

Le coroner Westerlund conclut que la victime est décédée «subitement d'un syndrome coronarien aigu». Il s'agit donc d'une mort naturelle.

L'évènement était «imprévu, mais pas imprévisible».

