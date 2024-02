Le procès de Nacime Kouddar, l’homme accusé d’avoir foncé en voiture sur l’agent de sécurité Philippe Jean, dans le stationnement du magasin Walmart de Fleurimont en avril 2020, a commencé, ce lundi, au palais de justice de Sherbrooke.

La conjointe de Philippe Jean, Marylaine Bélair, et plusieurs autres membres de la famille étaient présents au palais de justice, pour le début des audiences. Près de quatre ans après les événements, la famille est plongée de nouveau dans des souvenirs difficiles, après avoir commencé son deuil.

Voyez le reportage de Guillaume Cotnoir-Lacroix dans la vidéo de cet article.

«Pour moi, oui [c’est important]. Premièrement, juste pour honorer mon conjoint, puis pour montrer aussi à Nacime qu’il a touché une grosse famille», a indiqué Mme Bélair, en mêlée de presse sur l’heure du dîner.

«J’ai des enfants qui ont de plus en plus de compréhension de ce qui s’est passé. Il y en a de présents aussi ici aujourd’hui. C’est pas… c’est pas agréable. On n’a pas le choix.» Marylaine Bélair, conjointe de Philippe Jean

Le premier témoin appelé à la barre, le sergent-détective Guillaume Beaudoin, a présenté les images d’une caméra de surveillance qui a capté une partie de la scène ayant causé la mort de Philippe Jean. Cette caméra se trouve à l’extérieur du magasin Walmart.

Des agents de sécurité sont effectivement embauchés à l’époque par le magasin Walmart pour s’assurer du respect des mesures sanitaires alors en place pendant la pandémie de COVID-19. À l’extérieur du commerce, les ménages sont informés qu’une seule personne par groupe peut entrer à l’intérieur pour faire les courses.

La collision

Nacime Kouddar et une autre femme apparaissent pour la première fois dans le champ de vision de la caméra à 16h30, à l’extérieur du magasin.

«C’est à ce moment qu’ils se font interpeller par les agents de sécurité sur place», décrit le policier. Seule la femme entre dans le magasin, alors que Kouddar est vu en train de lever la main et de faire des signes vers une personne qui se trouve à l’extérieur de l’angle de caméra. À 16h33, une collègue de Philippe Jean appelle le 911.

La victime, M. Jean, arrive d’un pas décidé au même moment dans le champ de vision de la caméra. Il enlève ses lunettes, se dirige vers Kouddar et discute avec lui. Kouddar tente de nouveau de se diriger vers le magasin, mais est repoussé par la victime. Les deux hommes sortent ensuite du champ de vision. La femme qui accompagnait Kouddar sort du magasin avec ses emplettes une dizaine de minutes plus tard. Elle rejoint l’accusé dans son véhicule Acura, qui se trouve plus loin dans le stationnement.

La scène de la collision se déroule ensuite très rapidement. Kouddar roule, abaisse sa vitesse près de l’entrée du magasin, avant de se diriger vers la sortie, sur la 13e avenue Nord. L’agent de sécurité va, en trombe, embarquer dans son VUS qui se trouve aussi dans le stationnement et couper le véhicule de l’accusé. Alors que Philippe Jean sort de son véhicule, le véhicule de Kouddar recule, s’immobilise, puis fonce vers l’agent de sécurité, qui se retrouve alors sur le capot. Alors que le véhicule en mouvement sort du champ de vision de la caméra, la victime se trouve toujours sur le capot.

Les proches de Philippe Jean ont regardé attentivement la bande vidéo présentée. Plusieurs d’entre eux ont fondu en larmes au moment de la collision et ont préféré quitter la salle.

Selon le sergent-détective du SPS, c’est un témoin oculaire de la scène qui a pris en note le numéro de plaque du véhicule Acura et qui a ultimement permis aux policiers de localiser Nacime Kouddar, un peu plus tard dans la soirée. Il a été arrêté au domicile de la femme qui l’accompagnait au Walmart et le véhicule suspect s’y trouvait aussi, avec le pare-brise brisé. Le policier a également indiqué que Kouddar avait préféré ne pas répondre aux questions des policiers lors de son interrogatoire tôt le matin du 5 avril 2020.

Si l’appel initial au 911 avait poussé les policiers à identifier la femme aux côtés de Kouddar comme une suspecte, ils ont rapidement considéré cette dernière comme un témoin important. En contre-interrogatoire, le sergent-détective a admis qu’à un certain moment, les policiers avaient comme information que les deux personnes avaient commis un vol, or l’enquête a permis de confirmer que cette information initiale était erronée.

Changement d'avocats

Kouddar avait à un certain moment eu l’intention de plaider coupable, mais avait fait volte-face en novembre 2022 en demandant un procès.

Son avocate de l’époque, Me Kim Dingman, n’avait eu d’autre choix que de larguer son client. La conjointe de la victime, Marylaine Bélair, avait critiqué ouvertement cette décision de l’accusé, qui allait inévitablement prolonger les procédures judiciaires. M. Kouddar est maintenant représenté par Me Nicolas Cossette, un avocat basé à Granby.

Au total, cinq journées de procès sont prévues pour Nacime Kouddar. La Couronne compte faire entendre 11 témoins, dont des témoins policiers, civils et experts.

Rappelons que Philippe Jean est décédé des suites de l’événement, après avoir été plongé dans un coma artificiel pendant plusieurs mois.