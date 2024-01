Afin de prévenir les abus de la part des parents et de certains entraîneurs, une association mineure de soccer de l'Estrie prévoit équiper les arbitres de caméras corporelles la saison prochaine.

L'Association de soccer amateur de Windsor signale que la plupart de ses arbitres sont âgés entre 14 et 16 ans. Ils font face à des commentaires de plus en plus virulents de la part des parents, selon Martin Tremblay, président de l'Association.

Il a été dégoûté de voir un arbitre quitter le terrain en pleurant et en disant qu’il en avait assez.

«En 2023, plusieurs arbitres nous ont dit qu'ils en avaient marre et qu'ils étaient prêts à partir, principalement à cause des parents.» - Martin Tremblay, président de l'Association de soccer amateur de Windsor

À compter du printemps prochain, un arbitre portera une caméra corporelle lors de chaque match de l'association. Martin Tremblay a commencé à penser à enregistrer des matchs en 2022 après que les parents d'un joueur blessé aient demandé s'il y avait une vidéo de ce qui était arrivé à leur enfant sur le terrain. .

Même si certains matchs de hockey sont enregistrés, dit-il, un terrain de soccer est trop grand pour tout enregistrer avec des caméras fixes. M. Tremblay espère que les caméras corporelles inciteront les parents à réfléchir à deux fois avant de lancer des insultes sur d'autres enfants. «Ce que nous espérons, c'est que lorsque les gens se rendront compte qu'ils sont filmés, ils seront plus calmes ou moins agressifs envers nos jeunes.»

Si nécessaire, les images seront examinées par le comité de discipline de l'Association.

Martin Tremblay croit que son association est la première au Québec à projeter de déployer des caméras. En Ontario, certains arbitres de soccer ont commencé à porter des caméras en août dans le cadre d'un projet pilote selon Johnny Misley, PDG d'Ontario Soccer.

Les résultats du projet pilote ne seront pas publiés avant l'hiver prochain, après que les données recueillies auront été analysées par des chercheurs de l'Université Brock, mais Johnny Misley affirme que les évaluateurs ont dit à son organisation que les caméras étaient utiles. Les arbitres de la saison hivernale portent des caméras et le projet pilote se poursuivra l'été prochain pour les matchs extérieurs.

Les caméras «agissent comme un moyen de dissuasion visuelle», selon M. Misley, qui précise que les arbitres se sentent plus en confiance en sachant qu'ils peuvent enregistrer un mauvais comportement. Ils ont également indiqué qu'ils étaient physiquement à l'aise avec les caméras pendant les matchs.

Johnny Misley relate que deux incidents l'année dernière ont mis en évidence la détérioration de la situation: un arbitre de 16 ans a été envahi par ses parents après un match et lors d'un autre match, un arbitre a été poursuivi par un joueur adulte – qui avait reçu un carton rouge – avec une machette.

«Le fait que nous installions des caméras corporelles sur les arbitres est un reflet assez triste de la société d'aujourd'hui, mais nous espérons que ces moyens de dissuasion visuelle contribueront à faire réfléchir les gens à deux fois.»