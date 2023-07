Plusieurs régions du Québec demeurent sous le smog, samedi, en raison des feux de forêt qui sont toujours actifs dans la province. Montréal figurait encore parmi le top trois des villes les plus polluées à travers le monde samedi matin, selon le site web IQAir.

Des avertissements de smog émis par Environnement Canada sont en vigueur notamment pour les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de Drummondville, de l'Estrie, de Gatineau, de Lanaudière, des Laurentides, de la Mauricie et de Montréal.

«Des concentrations élevées de particules fines provenant des feux de forêt entraînent une mauvaise qualité de l'air. Ces conditions pourraient persister jusqu'à dimanche», peut-on lire sur le site web de l'agence fédérale.

Samedi soir, Montréal occupait la deuxième place des villes à l'air le plus pollué à travers le monde, selon le classement du site web IQAir. Au premier rang se trouvait Lahore, au Pakistan.

La Ville de Montréal avait annoncé la fermeture de ses installations sportives extérieures, vendredi avant-midi. Les infrastructures ont été rouvertes progressivement au courant de l'après-midi. Samedi matin, aucune fermeture de piscine, de pataugeoire ou de terrains sportifs n'avait été annoncée en raison du smog.

La fermeture des installations sportives n'avait d'ailleurs pas été recommandée par la Direction régionale de la Santé publique vendredi. L'information, d'abord rapportée par La Presse, a été confirmée par l'organisation à La Presse Canadienne.

Environnement Canada précise que le smog touche particulièrement les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. L'organisation recommande donc à ces personnes de ne pas faire d'activité physique à l'extérieur jusqu'à la levée de l'avertissement de smog.

L'exposition au smog peut engendrer plusieurs symptômes, comme les yeux qui piquent ou qui pleurent, le nez qui coule, un mal de gorge, une toux légère, un mal de tête ou une irritation aux sinus, indique la Santé publique de Montréal sur son site web.

«Chacun peut améliorer la qualité de l'air en posant des gestes simples comme utiliser le transport collectif, réduire la vitesse de son véhicule ou éviter de laisser tourner inutilement le moteur», précise aussi l'avertissement d'Environnement Canada.

De la pluie attendue dans les prochains jours

Selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), 100 incendies étaient toujours en activité samedi après-midi, au Québec, dont 67 se trouvaient en zone intensive.

«De façon générale, le passage de la pluie des derniers jours a fait baisser les indices d'intensité et de propagation sur une bonne partie du territoire. Cela laisse présager que les feux seront calmes aujourd'hui (samedi). Cependant, les indices demeurent critiques au nord-ouest du Québec, ce qui pourrait ramener une certaine activité sur les incendies de ces secteurs», a affirmé la SOPFEU, dans un message publié sur sa page Facebook.

 

L'organisation précise que dimanche et lundi, «de bonnes quantités de pluie devraient survenir à l'est et au sud de la province».

À Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue, un avis d'évacuation préventive est toujours en vigueur dans le secteur du Millage 20.



Dans la même région, les résidents de Lebel-sur-Quévillon pouvaient retrouver leur domicile à partir de 8h samedi matin.

Le feu qui menaçait Lebel-sur-Quévillon est d'ailleurs considéré comme «contenu» par la SOPFEU, un mois après avoir été provoqué par la foudre.

Il reste trois incendies qui sont en progression au Québec. Il s'agit notamment des feux 334 et 379, près de Chibougamau et de Mistissini. La SOPFEU a indiqué samedi après-midi mettre des efforts autant sur ces incendies que sur ceux, contenus, mais non maîtrisés, près des communautés de Lebel-sur-Quévillon, Senneterre et Normétal, entre autres.

Un total de 3,2 millions d'hectares de forêt a d'ores et déjà été affecté par les feux cette année.