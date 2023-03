Près d’un an après l’explosion survenue au Centre de valorisation de l'aliment (CVA), quatre entreprises sinistrées s’unissent pour lancer les Paniers de la solidarité afin d’offrir des boîtes-repas aux grands brûlés.

En plus du Gars du Lac, les entreprises Pasta & Fumo, Ô Sirop et le Domaine Bergeville se joignent à l’élan de solidarité initié par Olivier Jean, lui-même gravement brûlé lors de l’explosion du 23 mars 2022.



Le but de cette initiative est de supporter les victimes et leur famille en aidant à financer un service gratuit de livraison de prêt-à-manger durant le processus de guérison, et ce, partout au Québec.

À lire également: L'enquête sur l'explosion au CVA a été transmise à la CNESST

Olivier Jean a d'ailleurs bénéficié de repas de la compagnie Baumann et du Café Massawippi lors de son retour à la maison en avril dernier. Cet élan de générosité lui avait alors apporté une précieuse aide au quotidien.

«J'ai tellement reçu d'aide après l'accident, que j'ai décidé de donner au suivant, car ce n'est pas tout le monde qui a la même chance que moi», reconnait le propriétaire du Gars du Lac.

Plusieurs produits québécois

Chaque panier comprend une tourtière du Gars du Lac, une lasagne au canard de Pasta & Fumo, un duo de sirops de Ô Sirop incluant un sirop pomme, concombre, melon et un sirop caramel salé ainsi qu’une bouteille d’Exception édition 2020.

«Tous les profits de la vente des paniers seront remis directement à Entraide Grands Brûlés qui sera responsable d’évaluer les besoins et de gérer les demandes. Les repas seront cuisinés par le restaurant Baumann, puis distribués aux grands brûlés par l’épicerie en ligne Maturin», explique Olivier Jean.

Notons qu'un spectacle-bénéfice pour cette cause aura lieu le 9 mars prochain au Vieux Clocher de Magog. Tous les bénéfices serviront aussi à offrir des boîtes-repas aux victimes de grandes brûlures. L’entrepreneur vise un objectif total de 35 000 $ au terme de la campagne.

Les Paniers de la solidarité sont en vente au www.domainebergeville.ca/en/produit/panier-solidarite/ pour un montant de 100$ taxes incluses et seront distribués en avril.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.