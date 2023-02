La Ville de Sherbrooke souhaite mieux protéger certains joyaux du patrimoine sherbrookois dont la valeur est considérée comme étant exceptionnelle.

Deux endroits ont été déterminés, soit le Théâtre Granada situé sur la rue Wellington Nord, ainsi que le site formé du parc du Bois-Beckett et du domaine Hale-Rogeau.

Sherbrooke entreprendra des démarches afin d'accorder au Théâtre le statut d'immeuble patrimonial cité afin de mieux encadrer les modalités de sa protection.

La Ville confirme aussi qu'elle effectuera une demande de classement - avec une aire de protection - en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Cette requête sera présentée au ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Construit en 1928, le Théâtre Granada est dans un état d'intégrité remarquable, selon la Ville de Sherbrooke. Il a été bâti sous la supervision de l'architecte Daniel J. Crighton et du décorateur Emmanuel Briffa.

L'établissement sherbrookois occupe une place importante dans l'offre culturelle pour la communauté.

Parc du Bois-Beckett et domaine Hale-Rogeau

En plus du Théâtre Granada, le Parc du Bois-Beckett et le domaine Hale-Rogeau seront aussi mis de l'avant et protégés.

La Ville entreprendra les démarches pour accorder au secteur le statut de site patrimonial.

Sherbrooke souhaite aussi assurer sa préservation et sa mise en valeur en adéquation avec la communauté.

Le secteur rappelle les délimitations cantonales d'origine et est associé à des familles notoires ayant marqué l'histoire sherbrookoise.

Le futur site patrimonial comprend également l’ancienne résidence d’Edward Hale, construite en 1834, la plus ancienne résidence connue à Sherbrooke.

«Le Théâtre Granada est un symbole sherbrookois fort que nous devons protéger et promouvoir davantage. C’est pourquoi nous demandons qu’il obtienne le statut d’immeuble patrimonial cité auprès du gouvernement du Québec. Ça facilitera sa reconnaissance et ça donnera du poids aux demandes d’investissements qui viendront pour entretenir ce lieu exceptionnel! Du côté du parc du Bois-Beckett, on peut voir toute l’importance que représente la récente acquisition de la ferme Rogeau. C’était la pièce du casse-tête qui manquait pour pleinement valoriser le parc du Bois-Beckett», a soutenu la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

