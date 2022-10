Deux députés de l'Estrie font partie du cabinet ministériel dévoilé aujourd'hui par François Legault.

Le député de Granby, François Bonnardel, hérite du rôle de ministre de la Sécurité publique et responsable de la région de l'Estrie. C'est Geneviève Guilbaut qui prendra sa place à titre de ministre des Transports.

La députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest, est pour sa part promue à titre de ministre responsable du Sport, des Loisirs et du Plein air.

Tel que promis par François Legault, la composition du nouveau conseil des ministres est dans la «zone paritaire», soit entre entre 40 et 60% de femmes. Ainsi, on compte au total 14 femmes et 16 hommes.

Ce dernier admet que de retrancher des députés n'est pas une chose simple. «Ce n'est vraiment pas facile choisir un conseil des ministres. C'est un exercice humain qui est déchirant. Je ne compte plus le nombre de fois que je me suis levé la nuit pour rechanger la liste.»

