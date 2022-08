Deux octogénaires impliqués dans un accident de la route mercredi à Magog ont malheureusement succombé à leurs blessures.

Le 24 août sur l'heure du midi, Jean-Guy Vaillancourt a perdu le contrôle du véhicule et a terminé sa course en percutant violemment un arbre à l'intersection des rues Principale Ouest et Cabana.

Selon Carl Pépin de la Régie de police de Memphrémagog (RPM), M. Vaillancourt et sa femme Cécile Vaillancourt auraient subi des fractures aux jambes lors de la collision. Les deux ont été transportés vers le centre hospitalier afin de traiter leurs blessures.

Le lieutenant a par la suite informé que les deux occupants du véhicule sont décédés successivement à l'hôpital au cours de la journée de mercredi.

Les causes de la perte de contrôle ne sont toujours pas connues. Des témoins auraient toutefois indiqué aux enquêteurs qu'aucun freinage n'aurait été effectué par le conducteur.

La thèse du geste volontaire ne serait pas écartée par les policiers de la RPM. L'enquête est toujours en cours.